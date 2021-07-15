الأمريكي جيسون كوكراك ينضم لقائمة سفراء قولف السعودية

دوت الخليج – لندن

النجم الشاب الذي أبهر العالم بلقبين متتالين

أعلنت قولف السعودية عن انضمام النجم الامريكي جيسون كوكراك المتوج بلقبين ضمن بطولة الجولة الأمريكية إلى قائمة سفرائها الدوليين، ليكون بذلك ثاني لاعب دولي ينضم إلى القائمة خلال العام الجاري 2021 بعد انضمام أيقونة اللعبة الجنوب افريقي جاري بلاير في أبريل الماضي.

ولفت كوكراك الأنظار خلال الأشهر الـ 12 الماضية عبر تميز حضوره في كافة المنافسات، وينتظر أن يدعم السفير الجديد قولف السعودية لتحقيق أهدافها الرامية إلى توسيع نطاق انتشار اللعبة عبر كسب جماهير جديدة عالمياً ومحلياً.

وجاء الإعلان عن انضمام كوكراك إلى قائمة سفراء قولف السعودية قبل 24 ساعة من موعد ضربته الأولى في بطولة 149 المفتوحة والتي تقام فعالياتها على ملعب نادي سانت جورج بمقاطة كنت البريطانية، وتعد البطولة واحدة من أعرق منافسات القولف في العالم والتي يتطلع المهتمون باللعبة إلى موعدها بشغف كبير، وفيما كان من المفترض أن تنطلق فعاليات البطولة العام الماضي إلا أن ظروف جائحة كورونا دفعت المنظمين إلى تأجيلها.

وكجزء من دوره كأحدث سفير لقولف السعودية سيقدم كوكراك مقترحاته وأفكاره حول كيفية الوصول باللعبة إلى جماهير جديدة ودعم تطورها المستقبلي، وكان كوكراك داعماً لخطط قولف السعودية على مدى الفترة الماضية، كما مثلت مشاركته في بطولة السعودية الدولية المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية العام 2021 أول منافساته في السعودية، حيث تجاوز منافسات المرحلة الأولى قبل أن يحل في المركز الـ 41 بنهاية المنافسات.

وعن تلك التجربة يقول كوكراك: “كان من الممتع القدوم إلى المملكة العربية السعودية كضيف لقولف السعودية والمشاركة في منافسات بطولة السعودية الدولية وكنت محظوظاً من خلال زيارتي بالتعرف على ما تقدمه قولف السعودية من مبادرات تهدف إلى جذب المزيد من الجماهير إلى اللعبة وتحديداً الجيل الشاب”.

ويتابع: “تقدم قولف السعودية عملاً استثنائياً لدعم اللعبة سواء أكان ذلك من خلال برامج المشاركة الجماعية الهادفة إلى جذب الجيل الشاب، أو برامج الاستدامة التي تأخذ منحنى جدي بهدف دعم بيئة اللعبة وصناعة التغيير، وأنا فخور اليوم باختياري سفيراً وبفرصة العمل إلى جوار أحد أكثر الجهات ابتكاراً في عالم القولف، وسأعمل على تفعيل دوري والمساعدة في تقديم اللعبة للجماهير في السعودية، وتعريف جماهيري بكل ما تتميز به المملكة من تجارب تستحق معايشتها”.

وشهد الموسم 2020/2021 نجاح لافتاً لكوكراك سواء في منافسات الجولة الأمريكية والأوربية وتلخص ذلك في تحقيقه لقبين متتالين تمثل الأول بكأس سي جي على ملعب شادو كريك أحد أكثر الملاعب حصرية في لوس أنجلوس، إذ طار باللقب بعد توفقه على أقرب المنافسين زاندر شافلي بفارق ضربتين تحت المعدل، قبل أن يعود ليخطف اللقب الثاني في العام 2021 بعد أن تغلب على النجم الجماهيري جوردان سبيث وبفارق ضربتين أيضاً، اللقب الثاني لكوكراك ساهم في دفعه بشكل قوي في قائمة التصنيف الدولي حيث حل في المرتبة الـ 22 عالمياً وعزز من حظوظه في التواجد ضمن فريق كأس رايدر الأمريكي.

من جانبه أبدى الرئيس التنفيذي لقولف السعودية ماجد السرور سعادته بانضمام كوكراك إلى قائمة سفراء قولف السعودية وتابع: “كان واضحاً من خلال مشاهدة جيسون وهو يشارك في منافسات البطولة السعودية الدولية مطلع العام الحالي قوة هذا اللاعب وسرعة تطوره، فهو لاعب نجح في خطف الألقاب وأثبت نفسه من خلال المشاركة في نسختين من بطولة الماسترز إضافة إلى ثمانية مشاركات في منافسات الجولة الأمريكية وخمسة بطولات أمريكية مفتوحة، وهي تجربة لا يمكن الاستهانة بها، ونحن في قولف السعودية نؤمن بأن مسيرته من الانتصارات لا تزال في بدايتها ولذلك كنا حريصين على تطوير شراكتنا العملية معه والاستفادة من ثقافة الانتصار التي يملكها في نشر وتطوير اللعبة في المملكة