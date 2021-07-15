شروط منصة جود الإسكان 1442 رابط وطريقة التسجيل في جود

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عمر شويل - جدة شروط منصة جود الإسكان 1442؛ تعد منصة جود الإسكان من أهم المبادرات التي قدمتها مؤسسة الإسكان التنموي داخل المملكة العربية السعودية؛ بهدف توفير الدعم السكني للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إشراك أفراد المجتمع والمنظمات في الدعم السكني الخيري، عن طريق توفير منصة جود الإسكان الإلكترونية التي تتمتع بالشفافية والدقة في تقديم المساهمة الخيرية للمحتاجين، وتتيح المنصة لكافة منظمات المجتمع وأفراده التسجيل في منصة جود الإسكان والاستفادة من العمل الخيري.

شروط منصة جود الإسكان 1442

يعد الهدف الأساسي من إطلاق منصة جود الإسكان هو تحقيق الاستقرار الأسري للأسر الأشد احتياجًا من خلال تكاتف قطاعات المجتمع سواء الحكومي أو الخاص وكذلك الأهلي، فضلًا عن تحقيق رؤية المملكة 2030 بتوفير حياة صحية وسكن مناسب، ولكي يستفيد المواطن السعودي من المنصة لابد من توافر شروط منصة جود الإسكان 1442 في المتقدم، وهي كالتالي:

يجب أن يكون عدد أفراد الأسر الراغبة في التسجيل في منصة جود الإسكان خمس أفراد ولا يقل عن ذلك.

يقوم عائل الأسرة بتقديم بيانات الأسرة والدخل الشهري وكافة المعلومات المطلوبة عنها.

تقديم ما يثبت عدم توفر سكن دائم أو بديل.

يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في منصة سكني.

يشترط أن يكون المتقدم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي وتابعًا له.

طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان

يستطيع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشرُوط التسجيل في منصة جود الإسكان من خلال الخطوات التالية:

زيارة الرابط الرسمي منصة جود الإسكان. النقر على خيار تسجيل مستخدم جديد. الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات. العمل على تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية. القيام بإدخال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال. القيام بتعيين كلمة السر ثم كتابتها مرة أخرى. العمل على إدخال رمز التحقق البشري، ومنها النقر على خيار تسجيل.

رابط التسجيل في منصة جود

أتاحت منصة جود الإسكان الرابط الرسمي joodeskan.sa من أجل التسجيل في منصة جود، والاستفادة بالدعم السكني وفق المعايير والضوابط التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه؛ حيث يتم التأكد من استحقاق الدعم من خلال الرجوع إلى قواعد البيانات التي توضح حالة المستفيد ومدى استحقاقه للدعم، لتتولى بعد ذلك الجمعيات البحث الميداني حول أحقية المستفيد بالدعم.

في النهاية نكون تعرفنا على شروط منصة جود الإسكان 1442 ورابط وطريقة التسجيل في جود.