نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري بدون تحويل راتب وبدون كفيل بمبلغ 5000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون تحويل راتب وبدون كفيل بالمملكة العربية السعودية، فقد يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن بعض التمويلات التي تقدم بدون تحويل راتب وبدون كفيل، فهناك الكثير من البنوك الشركات التي تقوم بتقديم افضل التمويلات الشخصي التي يبحث عنها الكثير، ومن ضمنهم شركة سلفة التي تقدم افضل التمويلات النقدية التي يحتجها الكثير والتي سوف نقوم بتوضيح تفاصيل التمويل المقدم من منصة سلفة السعودية واهم الشروط التي يجب أن تتوفر ليتم الموافقة علي التمويل الشخصي.

شروط تمويل منصة سلفة

يوجد عدة شروط قامت منصة سلفة الالكترونية بتحديدها لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:

عمر المتقدم من ثمانية عشر عام إلي ستون عام. يلزم ان يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية. خدمة العمل لا تقل عن 3 اشهر بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي. العمل لا يقل عن ستة اشهر للعاملين بالقطاع الخاص. الراتب الشهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

تمويل منصة سلفة النقدي

منصة سلفة السعودية أول منصة للتمويل الشخصي والتي تقدم لجميع المواطنين سلفة مالية تصل 5000 ريال سعودي والتي يشمل التمويل بعض المزايا التي يهتم بها الكثير، فقد تعد تمويلات منصة سلفة تتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، كما أن التمويل المقدم فوري يمكن للعميل الحصول عليه بعد تقديم جميع المستندات اللازمة وبعد إتمام توافر الشروط وفترة سداد التمويل متيسرة تصل إلي ستة اشهر كما يقدم التمويل بهامش ربح تنافسي، حيث إذا قام العميل بالحصول علي تمويل بقيمة ثلاثة ألاف ريال سعودي سوف تصل مدة التمويل إلي أربعة اشهر، وإذا كان المبلغ المحصول عليه 4000 ريال سوف تصل فتر ة السداد إلى خمسة اشهر.

كيفية التقديم علي تمويل منصة سلف