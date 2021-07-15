نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن موعد انتهاء صلاحية الإقامة للوافدين بالسعودية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن موعد انتهاء صلاحية الإقامة للوافدين بالسعودية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن هناك عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية والوافدين إليها من العديد من الدول المختلفة، يرغبون في الاستعلام عن موعد انتهاء صلاحية الإقامة، فهي الشكل القانوني الذي يقنن أوضاعهم داخل المملكة للعمل بأمان وسلام، وفيما قبل كان يتطلب الأمر إلى ذهاب المواطن إلى مكاتب الجوازات المختلفة حتى يتمكن من الاستعلام عن موعد تجديد إقامته وانهاء الإجراءات، ولكن الأمر يتطلب الكثير من الوقت والمجهود، لذلك أطلقت وزارة الداخلية بوابة أبشر الإلكترونية لإنجاز العديد من المعاملات الحكومية بإنجاز من المنزل بالاستعانة بشبكة الإنترنت.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين بالمملكة

أصبح من السهل الآن الاستعلام عن صلاحية الإقامة وموعد انتهائه وتاريخ تجديدها من خلال بوابة أبشر الإلكترونية للجوازات، حتى لا يصبح الوافد عرضة لتطبيق الغرامات أو الترحيل في حالة تكرار الأمر، كل ما عليه هو الدخول على منصة أبشر، واختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة، سوف تظهر له كافة البيانات، من الممكن أن يقوم بتجديدها وسداد الرسوم من خلال بطاقة الائتمان الخاصة به ويصبح في أمان تام، بدون ضياع الوقت أو المجهود.

بوابة أبشر الإلكترونية 1442

تعتبر بوابة أبشر الإلكترونية أحد الوجهات الافتراضية التي أطلقتها وزارة الداخلية لتقديم مئات الخدمات للمواطنين والوافدين من الأفراد والشركات والمؤسسات المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، ومن بينها (الاستعلام عن صلاحية الإقامة، الاستعلام عن المخالفات المرورية، استخراج جواز سفر جديد، تجديد جواز السفر، تجديد رخصة القيادة).

وبعد أن قدمنا لكم خطوات الاستعلام عن موعد انتهاء صلاحية الإقامة للوافدين بالسعودية من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، نود أن نوضح أن بوابة أبشر الالكترونية هي بوابة الكترونية وفرتها الحكومة السعودية لتوفير العديد من الخدمات للسعوديين والمغتربين في شتى بقاع المملكة العربية السعودية، حتى لا يذهبوا للمؤسسات ويضيعوا وقتهم، فإنهم من خلال بوابة أبشر ينجزون ما يريدونه وهم في منازلهم من خلال هواتفهم والاتصال بالانترنت، لذا فإن المملكة العربية السعودية في تقدم دائم.