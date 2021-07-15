نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل غسالة صحون في السعودية وأسعار جميع الماركات في 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل غسالة صحون في السعودية، يعقد الكثيرين في المملكة مقارنات قبل إتخاذ قرار شراء غسالات الصحون نظرًا لوجود ماركات عديدة تصنع الأجهزة المشار إليها، وتقع بينهم منافسة شرسة، وهو الأمر الذي يُصعب الاختيار، لأن المستهلك يريد في الوقت نفسه جميع المزايا وبأقل أسعار ممكنة، وتعتبر أجهزة تنظيف الأطباق من أكثر الأجهزة الضرورية حاليا في أي منزل حديث لأنها تعمل على توفير الوقت والجهد.

أفضل غسالة صحون في السعودية

تتربع حاليا في 2021 ماركة بيكو على عرش أفضل غسالة صحون في السعودية، حيث تمكنت هذه الماركة من تحقيق اكتساح كبير في السوق ما أدى إلى احتلالها المركز الأول في المبيعات داخل المملكة وأيضا في اكتسابها سمعة جيدة مثل سمعة الذهب.

اسعار غسالات الصحون في السعودية 2021

بيكو 14 الحائزة على قلب أفضل غسالة صحون التي تمتلك 5 برنامج بسعر 1499 ريال سعودي.

التي تمتلك 5 برنامج بسعر 1499 ريال سعودي. كاندي 13 وتمتلك 9 برنامج بسعر 1599 ريال.

توشيبا 14 تأتي بـ6 برنامج بسعر 1599 ريال سعودي.

ميديا 12 بـ7 برنامج بسعر 1249 ريال.

ويرلبول 14 تأتي بـ10 برنامج بسعر 3479 ريال سعودي.

اريستون 14 بـ9 برنامج بجسد من ستانلس ستيل بسعر 2725 ريال.

إل جي 14 بالبخار تحتوي على 10 برنامج بسعر 3799 ريال.

جنرال إلكتريك 14 بـ 8 برنامج بسعر 2399 ريال سعودي.

ارخص غسالة صحون في السعودية 2021

سميج 13 بـ10 برامج من الستانلس ستيل بسعر 990 ريال.

ميديا 12 بـ7 برنامج بسعر 1249.

بيكو 14 بـ5 برنامج بسعر 1499 ريال سعودي.

ملحوظة هذه الأسعار قد تتغير من وقت لآخر بناءً على أكثر من عامل منهم:

آليات العرض والطلب في السوق السعودي.

طرح الشركات المصنعة لموديلات جديدة.

تغيير الشركات لسياساتها السعرية.

أرقام صيانة الشركات المصنعة لغسالات الصحون في السعودية 2021

رقم صيانة بيكو السعودية

رقم صيانة ميديا السعودية

8002445454

ضمان الأجهزة المشار إليها سابقًا في المقالة

عدد كبير من الغسالات المذكورة تأتي بضمان لمدة عامين ضد عيوب الصناعة، ويجب الاستفسار عن مدة الضمان تحديدًا عند الشراء نجنبًا لحدوث أي التباس.

أماكن شراء غسالات الأطباق في السعودية

يمكن شراء أفضل غسالة صحون عن طريق المتاجر الإلكترونية، لكن لهواة التسوق الواقعي يمكن التوجه للمراكز التجارية المنتشرة في السعودية مثل: