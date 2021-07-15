نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأشيرة خروج نهائي للعامل عبر منصة ابشر أعمال وكيفيه إصدارها الكترونيا بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرة خروج نهائي للعامل من اهم التأشيرات التي يحتجها العامل للسفر والتي أعلنت عنها منصة ابشر أعمال عبر الصفحة الرسمية لها علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية. كما أعلنت منصة ابشر حديثا بالمملكة عن الهوية الرقمية و رخصه القيادة الخاصة وكيفيه تفعيلهم عبر الجوال الشخصي واستخدامهم بدلا من البطاقات الأخري. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم شروطها وكيفيه الحصول عليها بالخطوات.

إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل

أعلنت المنصة علي الخدمة وعن كيفيه الحصول عليها عبر منصة ابشر أعمال. والتي تمكن صاحب المنشاءه من إصدار تأشيرة الخروج النهائي لأي عامل عنده وذلك الكترونيا بكل سهوله. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهم أصحاب المؤسسات بالمملكة. كما يمكن تنفيذ الخدمة فوريه من خلال ابشر أعمال. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع والمنصات والتطبيقات الرسمية.

شروط إصدار تأشيرة

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن الشروط الواجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يجب أن يكون الكفيل والعامل أو احد أفراد أسرته غير مسجلين متوفي أو هارب من مخالفه استقدام.

تسديد جميع المخالفات المرورية علي العامل إن وجدت عليه مخالفات.

التأكد من عدم وجود مخالفه لعدم إلغاء تأشيرة مصدره من قبل ولم يستخدمها.

عدم وجود تأشيرة ساريه للفرد المستفيد.

التأكد من صلاحيه الجواز للمستفيد علي الأقل 60 يوم.

لابد من وجود بصمه للفرد المستفيد ومسجله بالنظام.

يجب استخدام التأشيرة خلال شهرين من إصدارها.

بتوجب علي صاحب العمل إتلاف الإقامة للمقيم وتحمل المسؤولية.

صاحب التأشيرة يتوجب عليه السفر وكل تابعيه في الجواز.

خطوات إصدار تأشيرة عبر ابشر أعمال

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن كيفيه وخطوات الحصول علي الخدمة الكترونيا . كما نوضحها لكم من خلال الخطوات الأتية: