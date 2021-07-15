ما هي منصة جود الإسكان وما هي شروط التسجيل في منصة جود 1442

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عمر شويل - جدة ما هي منصة جود الإسكان 1442، تعد مِنصة جود الإسكان أحد المبادرات التي قدمتها مؤسسة الإسكان التنموي للأسر المحتاجة داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث أن الهدف الرئيسي لمِنصة جود هو توفير سكن صحي وملائم، وتحقيق الاستقرار الأسري، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تكاتف قطاعات المجتمع الحكومية والخاصة والأهلية، وبالفعل استطاعت مؤسسة الإسكان التنموي تحقيق هذه الشراكة وإطلاق بوابة جود الإسكان التي تحقق الشفافية والدقة في توفير الدعم الخيري للمستحقين، وكل ذلك وفق شروط مِنصة جود الإسكان المحددة مسبقًا.

ما هي منصة جود الإسكان 1442

للتعرف على ما هي منصة جود الإسكان 1442؛ هي بوابة إلكترونية أطلقتها مؤسسة الإسكان التنموي داخل السعودية بهدف توفير المسكن المناسب للأسر الأشد احتياجًا، من خلال تكاتف قطاعات المجتمع ومنظماته وأفراده، وتحقيق الشراكة الفعالة والمصداقية والثقة في الدعم السكني، لذلك تتميز مِنصة جود الإسكان بالدقة والشفافية والاحتراف في توصيل الخير للمستحقين، وتهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في توفير سكن صحي ومناسب لكل أفراد المجتمع، وفق الضوابط والمعايير التي تؤكد استحقاق الأفراد للدعم الخيري.

شروط التسجيل في منصة جود

لكي يتمكن المواطن التسجيل في منصة جود، لابد من استيفاء شروط منصة جود الإسكَان لذلك، المتمثلة في الآتي:

أن يكون المتقدم مستفيد من الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون هناك حساب للمتقدم في برنامج سكني.

ألا يقل عدد أفراد أسرة المتقدم عن خمس أفراد.

أن يقدم عائل الأسرة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بحالة الأسرة وبيانات الدخل.

بعد انتهاء المتقدم من التسجيل في منصة جود يتولى القائمين على المنصة والجمعيات المشاركة التأكد من استحقاق الدعم السكني، من خلال إجراء بحث ميداني من خلال نموذج بحث اجتماعي معتمد، فضلًا عن ربط قواعد البيانات، ولكي يتمكن المواطن من الحصول على الدعم لابد وأن يندرج اسمه تحت قائمة المستحقين المسجلين، فضلًا عن التسجيل في أحد الجمعيات الأهلية المشاركة.

طريقة التسجيل في جود

يستطيع المواطن الذي تنطبق عليه شروط مِنصة جود الإسكاَن التسجيل في جود من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط بوابة جود الإسكان. النقر على خيار تسجيل جديد. الانتقال إلى تبويب المعلومات والبيانات الشخصية. العمل على تسجيل الاسم ورقم الهوية، ومعلومات الاتصال. القيام بتعيين كلمة المرور، وكتابة رمز التحقق المائي. النقر على خيار تسجيل.

في النهاية نكون تعرفنا على ما هي منصة جودة الإسكان، وما هي طريقة وشروط التسجيل في مِنصة جود.