نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة ابشر ومعرفه الخطوات والشروط اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة من اهم الخدمات التي أعلنت عنها منصة ابشر وأعلنت أيضا المنصة عن كيفيه إصدار تأشيرة خروج وعوده أيضا عبر الصفحة الرسمية للمنصة علي موقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلي ذلك أعلنت منصة ابشر أعمال أيضا حديثا بالمملكة عن بعض الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلالها مثل تأشيرة خروج نهائي للعامل وكيفيه إصدارها الكترونيا بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط الواجب توافرها لنجاح الخدمة وكيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات.

إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

أعلنت المنصة عن طريقه إصدار التأشيرة وبالتالي أعلنت عن كيفيه إلغاءها عبر الخدمة. والتي تمكن صاحب المنشأة من إلغاء التأشيرة بعد إصدارها بكل سهوله وذلك الكترونيا عبر الموقع الرسمي. كما أعلنت المنصة عن المستفيد من الخدمة وهم أصحاب المؤسسات الخاصة بالمملكة السعودية. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 التي تعمل علي تحقيقها وتحويل جميع الخدمات الكترونيا والتي تهدف إلي التحول الرقمي أيضا داخل المملكة.

شروط إلغاء التأشيرة

بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يقوم بإلغاء التأشيرة التي تم إصدارها من قبل بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

أن لا يكون صاحب العمل أو العامل أو احد أفراد اسره العامل غير مسجلين كهاربين او متوفيين.

التأكد من عدم وجود مخالفه لتأشيرة تم إصدارها سابقا ولم يتم استخدامها.

يجب أن تتم عمليه إلغاء التأشيرة خلال 90 يوم من تاريخ إصدارها أو قبل تاريخ العودة الموضح علي التأشيرة.

عند عدم إلغاء التأشيرة في الفترة المحددة سيتم بعدها تطبيق غرامه حسب الأنظمة.

يجب تواجد الفرد المستفيد من الخدمة داخل المملكة العربية السعودية في حاله إلغاء التأشيرة.

خطوات إلغاء التأشيرة

كما أن المنصة أعلنت عن طريقه وكيفيه الوصول إلي الخدمة الكترونيا. والتي سوف نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية لنجاح الخدمة: