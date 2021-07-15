نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إصدار وكالة إلكترونية ناجز 1442 خطوات خدمة تسجيل وكالة وزارة العدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار وكالة إلكترونية ناجز ضمن خدمات وزارة العدل السعودية، فقد أصبح إصدار وكالة إلكترونية اليوم من أسهل الإجراءات التي يمكن القيام بها في دقائق، حيث اهتمت وزارة العدل ضمن العديد من القطاعات الحكومية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية بتسهيل كافة الإجراءات والشروط الخاصة بإصدار الوكالة إلكترونية، من خلال زيارة الموقع الخاص بوزارة العدل واتباع الخطوات اللازمة لتسجيل البيانات وإصدار الوكالة بشكل سهل وسريع، وفي السابق كان يتعين على المواطن الذهاب إلى مقر وزارة العدل والمديريات التابعة لها لإصدار تلك الوكالة لشخص أخر.

إصدار وكالة إلكترونية

تقدم وزارة العدل خدمات بوابة ناجز المتنوعة، منها الوكالة الإلكترونية وهي نوع من الخدمات الإلكترونية التي تم تطبيقها حديثا والتي توفر على مراجعي كتابات وزارة العدل إمكانية تسجيل وإصدار الوكالات الإلكترونية من خلال زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وتعبئة النموذج الخاص والذي يتكون عادة من مجموعة من المعلومات والبيانات الخاصة بكل من الوكيل والموكل واستكمال بيانات الوكالة ليقوم النظام بعمل طلب لاستكمال طلب تسجيل الوكالة من موقع وزارة العدل دون الذهاب إلى مقر وزارة العدل والإدارات التابعة لها.

أنواع الوكالات الإلكترونية

تتعدد وتتنوع أشكال الوكالات الإلكترونية لنجد منها:

وكالة السجلات والبلديات

والوكالات الخاصة بالعقارات والمنح

كذلك وكالات المحاكم والنكاح، والبنوك والرواتب

وأيضًا وكالة خاصة بصناديق التنمية وبنك التسليف

ويوجد وكالات خاصة بإجراءات العمالة، والسيارات والجمارك

ووكالات تابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة

وأخرى تابعة للشركات والتراخيص، وشركات الخدمات.

طريقة إصدار وكالة إلكترونية

خطوات الحصول على الوكالة باتباع الأتي: