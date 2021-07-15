السلطات البلجيكية تقرر إخلاءً جزئياً لثاني أكبر مدينة في البلاد

دوت الخليج – وكالات قررت السلطات البلجيكية إخلاءً جزئياً لمدينة لياج جنوب البلاد، وهي ثاني أكبر مدينة في بلجيكا بسب الفيضانات التي تشهدها العديد من المناطق منذ ثالثة أيام متتالية .

ودعت عمدة المدينة في نداء عبر وسائل الإعلام جميع السكان القاطنين على ضفتي نهر لاموز -الذي يعبر مدينة لياج- إلى مغادرة مساكنهم وبقية السكان إلى المكوث في الطوابق العليا من البيوت.

وأعلنت وزيرة الداخلية البلجيكية تفعيل المرحلة الأخيرة من إدارة الأزمة على مستوى البلاد، فيما وصلت الفِرق الأولى للإغاثة الأجنبية من فرنسا التي أرسلت طائرات عمودية وزوارق للنجدة .

وتقول السلطات: إن أربعة أشخاص ماتوا غرقا حتى الآن، فيما تم تسجيل أضرار مادية فادحة في الممتلكات .

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