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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي الجديد لعام 1443.. التقويم الزمني لعودة المشرفين والمعلمين في المقال التالي
عمر شويل - جدة وضعت وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد لعام 1443 ويتضمن موعد بداية الدراسة للطلاب و موعد عودة المعلمين السعوديين والمقيمين، كما تتضمن الإجازات الوطنية والرسمية وإجازات نهاية الأسبوع المطولة والبالغ عددها سبع إجازات مطولة، وهناك إجازتين رسميتان ما عدا إجازات نهاية الفصول الدراسية، وهما عطلة اليوم الوطني السعودي وإجازة عيد الفطر المبارك.
التقويم الدراسي الجديد لعام 1443
- تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الأول في 21-1-1443 والموافق لـ 29-8-2021 مـ
- تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي في تاريخ 15-2-1443 والموافق للتاريخ الميلادي 22-9-2021
- بعدها هناك إجازة نهاية أسبوع مطولة ستنطلق في تاريخ 11-3-1443 والتي توافق التاريخ الميلادي 17-10-2021
- إجازة نهاية الأسبوع المطولة ستكون في 29-3-1443 والذي يوافق 4-11-2021 مـ
- بداية إجازة الفصل الدراسي الأول ستكون في 20-4-1443 هـ والموافق لـ 25-11-2021
- بداية الدراسة للطلاب في الفصل الدراسي الثاني تنطلق في 1-5-1443 الموافق لـ 5-12-2021
- إجازة نهاية أسبوع مطولة في 15-5-1443 الموافق لتاريخ 19-12-2021 مـ
- تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ستكون في 3-6-1443 الموافق لـ 6-1-2022
- ستعود الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في 16-1-2022 والموافق للتاريخ الهجري 13-6-1443 هـ
- إجازة نهاية أسبوع مطولة ستكون في 1-7-1443 والموافق للثاني من شهر فبراير لعام 2022
- عطلة نهاية أسبوع مطولة ستبدأ في 22-7-1443 الموافق لـ 23 من الشهر الثاني فبراير 2022
- بداية عطلة الفصل الدراسي الثاني ستكون في 7-8-1443 الموافق لـ 10-3-2022
- يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 17-8-1443 موافق لي 20-3-2022
- إجازة نهاية أسبوع مطولة ستكون في 24-10-1443 الموافق لتاريخ 25-5-2022
- عطلة نهاية الأسبوع مطولة تبدأ بـ 15-6-2022 الموافق 16-11-1443
- بداية إجازة نهاية العام الدراسي ستكون في 1 ذو الحجة 1443 الموافق لـ 30 يونيو 2022.
التقويم الزمني لعودة المشرفين والمعلمين
وضعت وزارة التعليم السعودية الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443 هجري، وأقرت الوزارة أن عودة المشرفين التربويين ستكون قبل عودة المعلمين والمعلمات، حيث سيعود منسوبي مكتب التعليم والهيئات التعليمية والإدارية والمشرفين التربويين في 29-12-1442 هـ والموافق لـ 8-8-2021 مـ في يوم الأحد، وعودة المعلمين ستكون بعد 15 يوم تقريبا تحديدا في 14-1-1443 هـ والموافق 22-8-2021 مـ ومن أجل الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الموضوع يجب زيارة موقع وزارة التعليم والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالجدول الدراسي الجديد لعام 1443 عن طريق الرابط الذي أدرجناه.
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