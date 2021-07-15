التقويم الدراسي الجديد لعام 1443.. التقويم الزمني لعودة المشرفين والمعلمين

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عمر شويل - جدة وضعت وزارة التعليم التقويم الدراسي الجديد لعام 1443 ويتضمن موعد بداية الدراسة للطلاب و موعد عودة المعلمين السعوديين والمقيمين، كما تتضمن الإجازات الوطنية والرسمية وإجازات نهاية الأسبوع المطولة والبالغ عددها سبع إجازات مطولة، وهناك إجازتين رسميتان ما عدا إجازات نهاية الفصول الدراسية، وهما عطلة اليوم الوطني السعودي وإجازة عيد الفطر المبارك.

التقويم الدراسي الجديد لعام 1443

تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الأول في 21-1-1443 والموافق لـ 29-8-2021 مـ

في 21-1-1443 والموافق لـ 29-8-2021 مـ تبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي في تاريخ 15-2-1443 والموافق للتاريخ الميلادي 22-9-2021

بعدها هناك إجازة نهاية أسبوع مطولة ستنطلق في تاريخ 11-3-1443 والتي توافق التاريخ الميلادي 17-10-2021

إجازة نهاية الأسبوع المطولة ستكون في 29-3-1443 والذي يوافق 4-11-2021 مـ

بداية إجازة الفصل الدراسي الأول ستكون في 20-4-1443 هـ والموافق لـ 25-11-2021

بداية الدراسة للطلاب في الفصل الدراسي الثاني تنطلق في 1-5-1443 الموافق لـ 5-12-2021

تنطلق في 1-5-1443 الموافق لـ 5-12-2021 إجازة نهاية أسبوع مطولة في 15-5-1443 الموافق لتاريخ 19-12-2021 مـ

تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ستكون في 3-6-1443 الموافق لـ 6-1-2022

ستعود الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في 16-1-2022 والموافق للتاريخ الهجري 13-6-1443 هـ

في 16-1-2022 والموافق للتاريخ الهجري 13-6-1443 هـ إجازة نهاية أسبوع مطولة ستكون في 1-7-1443 والموافق للثاني من شهر فبراير لعام 2022

عطلة نهاية أسبوع مطولة ستبدأ في 22-7-1443 الموافق لـ 23 من الشهر الثاني فبراير 2022

بداية عطلة الفصل الدراسي الثاني ستكون في 7-8-1443 الموافق لـ 10-3-2022

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 17-8-1443 موافق لي 20-3-2022

في 17-8-1443 موافق لي 20-3-2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة ستكون في 24-10-1443 الموافق لتاريخ 25-5-2022

عطلة نهاية الأسبوع مطولة تبدأ بـ 15-6-2022 الموافق 16-11-1443

بداية إجازة نهاية العام الدراسي ستكون في 1 ذو الحجة 1443 الموافق لـ 30 يونيو 2022.

التقويم الزمني لعودة المشرفين والمعلمين

وضعت وزارة التعليم السعودية الجدول الزمني لعودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443 هجري، وأقرت الوزارة أن عودة المشرفين التربويين ستكون قبل عودة المعلمين والمعلمات، حيث سيعود منسوبي مكتب التعليم والهيئات التعليمية والإدارية والمشرفين التربويين في 29-12-1442 هـ والموافق لـ 8-8-2021 مـ في يوم الأحد، وعودة المعلمين ستكون بعد 15 يوم تقريبا تحديدا في 14-1-1443 هـ والموافق 22-8-2021 مـ ومن أجل الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الموضوع يجب زيارة موقع وزارة التعليم والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالجدول الدراسي الجديد لعام 1443 عن طريق الرابط الذي أدرجناه.