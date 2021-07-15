نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة ريف للدعم المالي..شروط الاستحقاق والحد الأقصى للدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة ريف للدعم المالي وشروط الدعم الريفي 1443 نقدمها لكم من خلال هذا المحتوى، حيث تعتبر برنامج ريف أحد برامج الدعم المالي التي تقدمها الحكومة السعودية بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة والزراعة لصغار المزارعين في المناطق الريفية، كما تشمل الدعم الريفي العاملين في الأنشطة والقطاعات الأخرى المرتبطة بالمجال الزراعي الريفي، وتهدف تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة ورابت البيوت إلى زيادة كفاءة هذا الفئات ورفع مستواهم الاقتصادي واستغلال الموارد المتاحة في السعودية بشكل أفضل يزيد من الإنتاجية ويوفر الأمن الغذائي للمناطق الريفية وزيادة الدخل القومي للمملكة، ونستعرض لكم من خلال هذا المقال كيفية التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة وشروط الحصول على الدعم الريفي 1443، فتابعونا.

طريقة التسجيل في منصة ريف

الموقع الرسمي لتلقي طلبات الحصول على دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة هي منصة ريف الإلكترونية، حيث يتيح موقع برنامج ريف خدمة التسجيل في الدعم الريفي إلكترونيًا، فأصحاب المهن المرتبطة بالنشاط الزراعي وصغار المزارعين وصيدي السمك وصغار تجار المواشي وربات البيوت وكل من لديهم الرغبة في التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة عليكم تتبع الخطوات التالية بكل بساطة:

الانتقال إلى رابط بوابة ريف الإلكترونية للأسر المنتجة. الضغط على أيقونة “إنشاء حساب جديد” على منصة ريف. إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة على الموقع كالتالي: الاسم الرباعي.

رقم الهوية الوطنية.

إدخال تاريخ الميلاد.

كتابة رقم الجوال بشكل صحيح.

ثم إدخال كلمة المرور. إدراج رمز التحقق المرئي. انقر على كلمة “تسجيل” بعد مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحة البيانات المدخلة في الموقع. تستقبل على جوالك رسالة برمز التحقق. ينبغي عليك كتابة رمز التحقق المرئي المرسل في رسالة على رقم الجوال. وبهذا تكون قد انتهيت من التسجيل في منصة ريف للدعم المالي بنجاح، وفيما يلي نعرض شروط التقديم على الدعم الريفي.

شروط التسجيل في دعم ريف

يتيح التسجيل في الدعم الريفي للرجال والنساء بشرط امتلاك الجنسية السعودية أو بطاقة التنقل.

للرجال والنساء بشرط امتلاك الجنسية السعودية أو بطاقة التنقل. ألا يقل عمر المستفيد من الدعم عن 21 عامًا.

مزاولة المتقدم لأحد المهن الزراعية بنفسه، وفي حال توقفه عن النشاط يتم إيقاف صرف الدعم وحرمانه من الحصول على الدعم المالي من برنامج ريف.

يشترط أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي “بنكي” باسمه.

يشترط التسجيل الإلكتروني في منصة ريف من خلال إدخال كافة البيانات المطلوبة منها، وينغي أن تكون البيانات صحيحة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

تقديم كافة المستندات المطلوبة منه ورفعها على موقع ريف الإلكتروني.

من شروط الحصول على الدعم الريفي ألا يزيد دخل المتقدم الشهري عن 6000 ريال سعودي.

يتطلب الاشتراك في دعم ريف أن يكون المستفيد مدرجًا في المناطق الإدارية التي تستهدفها برنامج ريف للأسر المنتجة.

وثقية عمل حر معتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من شروط التسجيل الإلكتروني للدعم الريفي.

يشترط في الاستفادة من الدعم الريفي ألا يتجاوز عدد البرامج للمستفيد عن 3 برامج.

إذا كان المتقدم عاملًا أو موظفًا في إحدى منشآت القطاع الخاص أو العام لا يتم قبول طلبه على البوابة الإلكترونية لدعم ريف.

كيفية احتساب مبلغ دعم ريف

يبحث الكثير من المسجلين في برنامج ريف للأسر المنتجة عن طريقة حساب الدعم الريفي لهم، حيث أعلنت وزارة المياه والبيئة والزراعة في السعودية الحد الأقصى للدعم الريفي وآلية دراسة الأهلية للمتقدمين وكم يبلغ دعم ريف لربات البيوت وصغار المزارعين وممتهني الأنشطة المتعلقة بالزراعة على النحو التالي:

الدعم الريفي للأسر المنتجة يصرف بشكل شهري ومنتظم.

يتم حساب الدعم المالي للمستفيدين بنسبة 10% من رأس المال الذي قام بتسجيله في بيانات الطلب عند التسجيل في منصة ريف.

الحد الأقصى للدعم السنوي يجب ألا يتجاوز 54000 ريال.

ألا يزيد الدعم عن قيمة رأس المال للمشروع أو النشاط.

يمكن تكرار الصرف لبعض المستفيدين في قطاعات محددة.

الاستعلام عن برنامج ريف

أكد برنامج ريف للأسر المنتجة عبر الصفحة الرسمية على تويتر أن دراسة الأهلية للمتقدمين في البرنامج قد يستغرق فترة زمنية تصل إلى 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب على بوابة ريف الإلكترونية، أما دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة “القيمة المضافة” تستغرق شهرين “60 يومًا من تاريخ زيارة ممثل الجمعية للتأكد من أحقية صرف الدعم الريفي للمشروع، حيث يتم دعم المشروع بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة بشكل مكثف ومدروس، لأن الهدف الاستراتيجي المباشر من برنامج ريف هو بناء تنمية حقيقية في المناطق الريفية في المملكة العربية السعودية بسواعد سكانها.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا اليوم عن طريقة التسجيل في منصة ريف للدعم المالي مع عرض شروط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة، كما استعرضنا رابط تسجيل دخول برنامج ريف وآلية حساب مبلغ الدعم الريفي لربات البيوت والأسر المنتجة.