نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان 1442 وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان 1442 وشروط التَسجيل؛ تُعد منصة جود الإسكان من أهم المنصات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية حيث أنها تسعى إلى توفير سكن للأسر المحتاجة التي تنطبق عليها شروط المنصة، حيث يستطيع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التسجيل في المنصة والاستفادة من المساعدات الخيرية التي تقدمها لمحدودي الدخل والأسر الأشد احتياجاً.

طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان 1442

تم الإعلان من قبل وزارة الإسكان بالمملكة السعودية طريقة التَسجيل في منصة جود وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة جود الإسكان. الضغط على تسجيل جديد. كتابة الاسم ورقم الهوية. ثم كتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني. تسجيل كلمة مرور وكتابها مرة أخرى لتأكيدها ثم كتابة رمز التحقق المرئي. الضغط على تسجيل، هكذا تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.

شروط التَسجيل في منصة جود

هناك بعض الشروط لمنصة جود لابد من توافرها في المتقدمين للتسجيل في المنصة وهذه الشروط هي:

أن يقوم المتقدم من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في السعودية.

لابد أن يكون المتقدم مسجلاً في بوابة سكني بالفعل.

كما يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن خمسة أفراد.

يقدم ما يثبت عدم امتلاك سكن دائم.

كما يجب أن يقوم بتقديم ما يثبت راتبة بالتفصيل.

ما هي منصة جود

تًعد منصة جود عبارة عن موقع إلكتروني أنشأه مؤسسة الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية وذلك لإتاحة سكن للأسر شديدة الاحتياج، وتتميز منصة جود بالاحتراف والشفافية حيث تسعى لتقديم الخير للاسر المستحقة كما تهدف إلى تسكين كل شخص في المجتمع في مكان مناسب وأمن وصحي وفقاً للمعايير والضوابط.

رابط التسجيل في منصة جود

تم إنشاء رابط منصة جود من قبل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية وذلك حتى يتمكن المواطنين من التَسجيل في المنصة عبر الرابط، وكذلك التعرف على كل الأخبار الجديدة عن طريق المنصة .