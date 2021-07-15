نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في ساند التأمين ضد التعطل عن العمل البوابة الوطنية الموحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في ساند عبر البوابة الوطنية الموحدة، وكذلك تطبيق ساند الذي يعد أحد التطبيقات التكنولوجية الحديثة التي تهدف إلى تقديم الرعاية المستحقة للمواطنين وأسرهن في حال تعرض رب الأسرة إلى التعطل بسبب ظروف طارئة، حيث تقوم فكرة عمل التطبيق على تقديم الدعم المالي للمستحقين والعمل على سد احتياجات ومتطلبات المواطنين والأسر التي تمر بأزمات مالية خلال فترة البحث عن الوظائف الجديدة، والعمل أيضا على تقديم كافة المساعدات لتنمية المهارات الإبداعية بالشكل الذي يساعد المواطنين في عمليات البحث والالتحاق بالوظائف الجديدة.

طريقة التسجيل في ساند والشروط

التسجيل في تطبيق ساند يحدد للمستخدمين عدد من الشروط والخطوات والتي يمكن من خلالها للمشتركين في هذا النظام الحصول على التعويض بالشكل الذي يلبي احتياجاتهم لحين الالتحاق بالوظيفة الجديدة:-

يشترط التسجيل في ساند أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

التقديم في ساند يقتصر عل الفئات العمرية الأقل من الستين سنة.

عدم حصول المتقدم على أي دخل أخر أوالتسجيل في أي أعمال أو أنشطة خاصة.

على المستخدم أن تتوافر به كافة العوامل والمميزات التي تجعله لديه القدرة على الالتزام بالعمل.

يتوجب على المشترك الالتزام بالحضور إلى الدورات التدريبية التي يتم تحديدها من قبل الوزارة.

يشترط قبول استحقاق خدمات ساند أن يكون الشخص قد تجاوز مدة العمل التي تم الإنصات عليها وفقا لقانون العمل الطبق في نظام ساند.

خطوات التسجيل في التأمينات أون لان

للتسجيل في نظام ساند الجديد عليك تسجيل الدخول على البوابة الوطنية الموحدة .

ثم يحولك إلى تسجيل حساب في الـتأمينات أون لاين بالضغط على تسجيل

بمجرد تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية لوزارة التأمينات وتفعيل الحساب الخاص بالمشترك أونلاين يتم إتمام عمليات التسجيل.

سوف تفتح صفحة حساب خاصة بالمشترك في خدمات التأمينات أونلاين

يتوجب عليك البحث عن الخدمات الخاصة بتقديم طلبات الاستحقاق والتسجيل بنظام ساند

يطلب النظام من المستخدم إدخال كافة البيانات ورقم الحساب البنكي وإدخال كافة البيانات الشخصية للاتصال

ثم الضغط على أيقونة تعديل البيانات والاشتراك.

بذلك تتمكن بخطوات سهلة من معرفة طريقة التسجيل في ساند نظام التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي (م/18) بتاريخ 12/ 3/ 1435 هـ.