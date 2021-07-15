نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني يقدم خدماته لمستحقي الدعم التابعين لوزارة الصناعة والهيئة الملكية للجبيل وينبع في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل ما تقدمه حكومة المملكة من تقديم وحدات سكنية للمواطنين والعمل على تملكهم للوحدات السكنية للاسر الاشد احتياجا وتعمل حكومة المملكة وباهتمام جلالة الملك وولي العهد حفظهما الله لتقديم تسهيلات تملك المسكن الأول تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وحرصا من القيادات، فقد أعلن برنامج سكني توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع، بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الجهتين من مستحقي الدعم السكني، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وزيادة نسبة تملكها الى 70% بحلول عام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- وتلبية كل طلبات الأسر الأكثر احتياجا.

اتفاقيات سكني الثلاثية:

حيث شهدت اتفاقيات سكني الثلاثية والمقدمة لخدمة طالبي تملك سكن من الأسر الأكثر وأشد احتياجا وكانت الاتفاقية بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث وقعت الاتفاقية من قبل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات المشتركة ، ومدير عام التخطيط الاستراتيجي في الهيئة الملكية للجبيل وينبع .

إدارة الإسكان المؤسسي:

وتأتي الاتفاقيتين ضمن جهود إدارة الإسكان المؤسسي لتقديم تسهيلات تملك المسكن الأول لمنسوبي الجهات الحكومية والخاصة والتي يحتاجون لمسكن ملائم لهم ولابنائهم ووفق رغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج، ومن جانبه أشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني إلى أن الاتفاقيتين تأتي تقديراً للجهود المبذولة من منسوبي وزارة الصناعة والثروة والمعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع لتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي، لافتاً إلى أن الاتفاقيتين تأتي امتداداً لأكثر من 34 اتفاقية سابقة تم توقيعها مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتضمن تسهيل تقديم الخدمات والحلول السكنية لمنسوبي الجهتين، وإقامة معارض مؤقتة داخل مقارهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمة المستشار العقاري لعرض أفضل التوصيات والتمويلية والعقارية.

خدمات برنامج سكني للمواطنين:

ومن الجدير بالذكر فقد قدم برنامج سكني عبر موقعه العديد من الخدمات والتصاميم المختلفة لبعض الوحدات والفيلات السكنية لبعض الأسر ومن خلال تطبيقه قدم 101 مشروع سكني تحت الإنشاء تُوفّر 144 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات تتوزع في مختلف مدن ومناطق المملكة، وأكثر من 180 ألف أرض سكنية ضمن 223 مخططاً، كما يقدم البرنامج العديد من الخدمات التي تتضمن “التصاميم الهندسية”، إصدار رخص البناء إلكترونياً، إصدار شهادات التصرفات العقارية، وخدمة المستشار العقاري، وخدمة التمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.