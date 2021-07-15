نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة رقم المشترك في التأمينات الاجتماعية في حال نسيانه 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم المؤسسات لدى التأمينات الاجتماعية هي المؤسسة العامة، حيث إنها تقوم بدور هام في التأمين على حماية الفرد أيضا حماية ممتلكاتهم، حيث انها تتم مشاركتها مجموعة كبيرة من المواطنين، ويقوم المشترك بنسيان رقمة التأميني في تلك المؤسسة، وتوجد مجموعة من الخطوات التي قد تقوم بها وتسترد بها ذلك الرقم. ويتم الوصول لرقم الاشتراك التأميني وذلك عبر طرق التواصل مع الهيئة بالأتصال وذلك من خلال الرقم٨٠٠١٢٤٣٣٤٤، ونستطيع الدخول عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها والتابعة للهيئة سواء على تويتر، فيس بوك، يوتيوب، ومن قبل المؤسسة تم تخصيص رابط خاص بها تستطيع من خلالة الدخول عليه أيضا تسجيل الاشتراك التأمينى من خلاله.

كيفية حل مواجهة مشكلة نسيان الرقم التأميني

يوجد مجموعة من الخطوات من خلالها يستطيع المواطن أو المقيم إذا تم نسيان الرقم التأميني يمكنه من خلال الخطوات التالية استرداد الرقم وهي كالآتي:

أولا يتم الأتصال على رقم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وعندما يتم الاتصال يمكن النقر على رقم ١ ثم رقم ٢ثم ٢مرة أخرى.

وأخيرا يتم الضغط على الرقم 0, ثم يتم تسجيل رقم هويتك الوطنية حتى يتم التحدث مع خدمة عملاء المؤسسة.

ومن خلال خدمة العملاء تستطيع التحدث مع الموظف المختص الذي من خلاله يمكنه حل أي مشكلة تأمينية تواجهها.

ففي الاشتراك التأميني يكون رقم هويتك الوطنية هو نفس المستخدم، فإذا فقدت هذا الرقم فلا تقلق وانتبة إلى رقم الهوية الوطنية الذي تحمله.

معرفة رقمي بالمنشأة التأمينية

في المملكة العربية السعودية نستطيع التواصل للأرقام التأمينية الخاص بهم في كل مؤسسات التأمين الموجودة، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من البيانات وهي كالآتي: