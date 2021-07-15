نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة الاستعلام عن موظف وافد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة الاستعلام عن موظف وافد هي من اهم الخدمات التي يقدمها لكم الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي خدمة لكل أصحاب الأعمال والمنشآت وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حيث يمكنهم من خلال الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو رقم الجواز عبر بضع نقرات بسيطة حيث تسعي الحكومة السعودية علي توفير كافة خدماتها لللمواطنين والمقيمين بطريقة إلكترونية للحد من الذهاب إلى مقرات مكتب العمل وضياع الوقت والجهد في السعي وراء إنهاء هذه الخدمات إليكم الآن شرح طريقة استعلام عن وافد برقم الجواز والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.

خدمة الاستعلام عن موظف وافد

تسعي حكومة المملكة العربية السعودية علي تقدم كافة الخدمات للمواطن السعودية والمقيمين داخل الأراضي الحجازية بشكل إلكتروني عبر صفحات ومواقع الأنترنت المختلفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 المستقبلية وإنهاء كافة الأعمال الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية ومن اهم الخدمات التي نحن بصدد شرحها هي خدمة الاستعلام عن عامل وافد برقم الحدود واليكم الخطوات الأتية والمرجو اتباعها للاستفادة من هذه الخدمة وهي كلأتي :

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ( وزارة العمل السعودية ). ومن الصفحة الرئيسية للموقع نقوم بالضغط علي خدمات الوزارة. ومنها نقوم باختيار دليل الخدمات. ثم نقوم باختيار بوابة الأفراد. من القائمة نذهب إلى خدمة الاستعلام عن عامل وافد ونضغط علي بدء الخدمة.

بعد ذلك سوف تظهر لنا صفحة نقوم بملء جميع الحقول الفارغة برقم الحدود ورقم الإقامة أو رقم الجواز ثم يتم اختيار الجنسية من القائمة المحددة لذلك ونقوم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامنا علي الشاشة ثم نضغط علي زر بحث.

الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة

نضع بين أيديكم الآن رابط خدمة الاستعلام عن موظف وافد برقم الحدود عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للاستفادة من الخدمة المقدمة إلكترونيا عبر الموقع فبعد الدخول علي الرابط السابق واتباع كافة التعليمات والخطوات السابق ذكرها وبعد الضغط علي زر بحث سوف تظهر لنا صفحة بها جميع بيانات العامل أو الموظف الوافد ورقم العمل وحاله العامل واسم المنشأة التي يعمل بها وترخيص المنشأة وتقيمها.