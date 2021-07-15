نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلم الآن” نتائج القبول الموحد للطالبات والطلاب في جامعات الرياض 1442/1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض ، من خلال متابعة مستمرة لتقديم التغطية الكاملة لما تُعلن عنه وزارة التعليم العالي السعودية، فقد تم الإعلان عن نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات 1442-1443 ، واشتدت عمليات البحث عبر المحرك الشهير جوجل من قِبل جميع الطلاب والطالبات رغبة للوصول إلى رابط نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض والكليات التقنية والجامعات الحكومية، ونتيجة لذلك نتطلع وإياكم لوضع رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض 1442/1443 ، من خلال بوابة القبول الإلكتروني للطالبات والطلاب في السعودية.

نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض

نتائج القبول الموحد بوابة القبول الإلكتروني للطالبات والطلاب 1442 ، بدا جميع الطلاب والطالبات عمليات التقديم عبر بوابة القبول الإلكتروني لجامعات الرياض والكليات التقنية والجامعات الحكومية من يوم وفقاً للجدولة الزمنية التي تم اعتمادها والسير على خطاها، فقد أغلقت بوابة القبول الإلكتروني باب التسجيل للطلاب يوم السبت المنقضي الموافق 30-11-1442 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، كما تم غلق التسجيل للطالبات في يوم الأحد الموافق 1-12-1442 في تمام الساعة 12 ظهراً.

وفي نفس الإطار، حددت اللجنة موعد إعلان نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض الفرز الأول ليكون يوم الخميس الموافق الخامس من شهر يوليو الحالي وما يقابله 5-12-2021، فيما سيكون إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات يوم السبت الموافق 7-12-1442، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب يوم الأحد الموافق 8-12-1442، وأخر موعد للتأكيد للطالبات يوم الجمعة الثالث عشر من ذي الحجة الحالي 1442.

رابط نتائج القبول الموحد 1442/1443

تم تفعيل كافة الروابط التي تخص الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطالبات، كما تم إتاحة رابط نتائج القبول الموحد للطلاب جامعات الرياض ، وهو ما سنوفره لكم أدناه، حيث يُمكنكم الإطلاع على نتائج القبول الموحد في جامعات الرياض والجامعات الحكومية والكليات التقنية والمزيد من التفاصيل الأخرى التي يسعى الجميع للإطلاع عليها.

دخول / رابط بوابة القبول الإلكتروني نتائج القبول الموحد للطلاب

دخول / بوابة القبول الإلكتروني نتائج القبول الموحد للطالبات

وقد دعت اللجنة جميع الطلاب والطالبات الذين أتموا عمليات التسجيل بنجاح وممن ظهرت أسمائهم ضمن المقبولين في جامعات الرياض والكليات التقنية والجامعات الحكومية ضرورة تأكيد القبول عبر البوابة الإلكترونية من خلال حساب الطالب والطالبة قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك.