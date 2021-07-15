نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب 2000 ريال فقط احصل علي تمويل شخصي 100 الف ريال بدون كفيل للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عبر موقعنا عرض تمويل شخصي رائع جداَ لمن يرغب في الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل، حيث نقدم لكم قرض يصل الي 100 الف ريال سعودي بدون كفيل وبراتب 2000 ريال فقط، حيث أن هذا التمويل من أفضل الأسعار التنافسية وطرق سداده علي فترات مريحة ومرنة لأي عميل، وتختلف فترة السداد من عميل لأخر حسب السجل الائتماني وقيمة القرض.

يحد التمويل بهامش ربحي قليل حسب السجل الائتماني للعميل، حيث يجب تحسين السجل الإتماني قبل التقدم للحصول علي قرض، وذلك بدفع الفواتير في معاده المحدد، وفي حالة وجود خطأ به يجب تصحيحه بتقديم معارضة، كما يجب تسديد كافة الديون به لتحسين العامل الائتماني، فتابعوا المقال.

مزايا الحصول علي تمويل شخصي من شركة إمكان

تمويل متوافق مع ضوابط وقوانين الشريعة الإسلامية وأحكامه.

تمويل شخصي براتب قليل، حيث يُصرف بـ 2000 ريال سعودي فقط.

يتميز التمويل أنه قرض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري للعميل.

يمكن المتقاعدين الحصول علي التمويل، كما يمكن للمقيمن أيضاً بالمملكة العربية السعودية.

تنهي جميع الإجراءات بسهولة.

شروط الحصول علي تمويل شخصي 100 الف ريال بدون كفيل من شركة إمكان

يمكنك معرفة نوع معدل التمويلات الشخصية التي تناسبك من خلال الدخول الي أداة حاسبة القروض الشخصية للحصول علي أفضل قيمة يمكن الحصول عليها من أي شركة تمويلية مختلف، فينم تحديد ذلك حسب الراتب الخاص بك وقيمة القساط الشهرية التي تستطيع تحملها ، فالحصول علي تمويل شخصي يصل الي 100 الف ريال سعودي كحد أقصي من شركة إمكان السعودية يتم تحديده علي حسب المواصفات الآتية: