نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول علي تمويل عبداللطيف جميل للسيارات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات من الشركات الرائدة في مجالات خدمة التمويل لجميع السيارات المتواجدة سواء داخل المملكة، أو على مستوي العالم، وتعتبر الشركة من أكبر الشركات وأقدمها في مجال السيارات، حيث بدأت تأسيس الشركة في العام 1945 على يد مؤسسها عبداللطيف جميل، حيث تهتم الشركة ومنذ نشأتها بأن تضع العميل نصب أعينها، وتهتم بتقديم م يرضيه، وكذلك العمل على تلبية طلبه، حيث أن شعار الشركة الأساسي هو الضيف أولًا، والعمل على إنجاز ما هو مطلوب بكل سرعة، وتقديم كافة الخدمات التي يمكن أن تنال رضاء العميل.

عبداللطيف جميل للسيارات

الأشخاص الراغبين في الحصول على فرص التمويل من شركة عبداللطيف جميل للسيارات، عليهم أن يقوموا بإتباع الخطوات التالية :

يجب أولًا أن يقوم الشخص باختيار السيارة المناسبة، وذلك قبل التقدم بطلب التمويل.

عليه أن يتعرف بعد ذلك على عروض التمويل، والتي يتم تقديمهما من خلال الشركة.

يجب القيام بحساب التمويل، والتعرف كذلك على سعر التمويل الخاص بالسيارة التي تم اختيارها.

يجب أن تتوافق السيارة المختارة مع مستوي دخل الفرد، وذلك حتى يسهل عليك الاختيار.

على الشخص أن يتقدم بطلب التمويل، وذلك من خلال الموقع الخاص بالشركة.

كذلك فإنه يمكن للشخص ان يتقدم بذلك الطلب إما عن طريق أقرب فرع له، أو عن طريق إرساله عبر الفاكس.

عروض عبداللطيف جميل للسيارات

من خلال حرص الشركة على تلبية كل ما يحتاجه الضيف أولا، والعمل على توفير كافة الخدمات والمرافق التي تسهل عليه عملية الشراء والتملك للسيارة، كما تعمل على توفير مراكز الصيانة في جميع أنحاء المملكة، أما المستندات الواجب توافرها عند القيام بتقديم طلب الحصول على تمويل من خلال عبداللطيف جميل، فإنها يمكن أن تتضمن التي: