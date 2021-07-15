للمتقاعدين فقط تمويل شخصي بنك الراجحي يبدأ من 8 آلاف ريال إلكترونيا

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عمر شويل - جدة للمتقاعدين فقط تمويل شخصي بنك الراجحي ، بنك الراجحي يعد من أهم البنوك المتوفرة داخل المملكة العربية السعودية، فهو دائمًا ما يسعى نحو تقديم أفضل الخدمات البنكية المتميزة، كما أنه يشتهر بتقديمه تمويلات مالية تختلف في قيمتها، ومن بين تلك التمويلات تقديمه تمويل شخصي خلال فقط نصف ساعة سواء للسعوديين أو غيرهم، وذلك بالإضافة إلى تقديمه تمويل مادي خاص فقط بالمتقاعدين.

للمتقاعدين فقط تمويل شخصي بنك الراجحي وطريقة التقديم إلكترونيا

بنك الراجحي يوفر مجموعة من المزايا الخاصة بطلب التمويل الشخصي، ومن بينها إمكانية دخول العميل على حاسبة التمويل الشخصي الخاصة ببنك الراجحي للتمكن من حساب القيمة الإجمالية للتمويل الشخصي بكل سهولة والتعرف على القيمة الشهرية للأقساط التي يتم تحديدها بناءً على راتب العميل، وذلك من خلال رابط الموقع الرسمي .

. يوفر البنك كذلك إمكانية تقديم طلب التمويل الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للبنك عن طريق هذه الصفحة.

يقوم العميل من خلال الرابط السابق بتعبئة نموذج طلب التمويل، وإدخال كافة البيانات التي يتم طلبها، مع إدخالها بشكل صحيح، ثم النقر على أيقونة طلب التمويل الآن.

يوفر بنك الراجحي مجموعة أخرى من التمويلات التي تصل قيمتها حتى 2 مليون ريال سعودي، والتي يتمكن العميل من الحصول عليها بعد تقديم الطلب بنصف ساعة فقط.

فوائد تمويل المتقاعدين من بنك الراجحي للمواطنين في المملكة العربية السعودية

الحد الأدنى لقيمة تمويل المتقاعدين تبلغ 8 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى أن قيمة الحد الأقصى للتمويل تبلغ 2 مليون ريال سعودي، ويوفر البنك فترات سداد للتمويل تصل حتى 5 سنوات، وذلك بالإضافة إلى أهم ميزة في تمويل المتقاعدين التي تتمثل في سرعة صرفه مباشرةً بعد تقديم العميل طلب التمويل.

يوفر بنك الراجحي إمكانية حصول العميل على التمويل المالي من بنك الراجحي قبل بلوغه سن التقاعد بخمس سنوات، وذلك بجانب التزام البنك بجميع أحكام الشريعة الإسلامية في صرف جميع التمويلات.

يعمل بنك الراجحي على توفير مجموعة كبيرة من الحلول البنكية لحل جميع الصعوبات التي قد يتعرض لها العملاء عند التقدم للحصول على التمويل، وهو ما يتوفر في جميع الفروع التابعة لبنك الراجحي داخل المملكة العربية السعودية.