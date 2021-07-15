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عمر شويل - جدة كيفية سداد رسوم منصة إحكام 1443 عبر تطبيق وصراف الراجحي، نقدم اليوم إحدى طرق سداد الرسوم الخاصة بمنصة إحكام الإلكترونية بالتعاون مع بنك الراجحي، حيث يمكنك تسديد رسوم المنصة عن طريق تطبيق الراجحي وصراف الراجحي الآلي. حيث تقوم منصة إحكام التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة والتي يمكنك من خلالها تقديم طلبات التملك وتعديل العقارات، بإرسال رسالة للمستفيد بها رقم الفاتورة، رقم الطلب، رقم المفوتر، وبالتالي تستطيع سداد رسوم إحكام من تطبيق وصراف الراجحي إذا كنت أحد عملاء البنك.

سداد رسوم إحكام عبر تطبيق وصراف الراجحي

لسداد رسوم منصة إحكام للعقارات عبر الصراف الآلي، قم باختيار سداد المدفوعات من قائمة الخيارات الرئيسية بعد إدخال بطاقتك في صراف الراجحي، بعدها قم باختيار تسديد رسوم إحكام. تلك العملية التي لا تستغرق وقت على الإطلاق لإتمامها، بعد ذلك قم بإدخال رقم المفوتر ورقم الفاتورة ليظهر مبلغ الفاتورة المطلوب للسداد، يتم الضغط على نعم لتسديد الفاتورة وخصم المبلغ، حيث يتم بناءً على رسالة تصل من منصة إحكام بها رقم الفاتورة، رقم الطلب ورقم المفوتر.

ولتسديد رسوم إحكام من تطبيق الراجحي للهواتف الذكية قم أولاً بفتح التطبيق، ومن القائمة يتم إختيار المدفوعات والفواتير ثم سداد فاتورة لمرة واحدة، وذلك لتسديد رسوم منصة إحكام من تطبيق الراجحي، ثم يتم البحث عن المفوتر على أن يتم إدخال رقم المفوتر المرسل من المنصة وإدخال رقم الفاتورة بعد إختيار المفوتر، ثم يتم إظهار المبلغ المستحق والضغط على التالي، ثم يتم تحديد الحساب حتى يظهر ملخص السداد ثم يتم الضغط على تأكيد.

تسديد رسوم تجديد استمارة المركبة

للقيام بتلك الخطوة عليك باختيار خدمات حكومية من قائمة الخيارات الرئيسية، وذلك حتى تتمكن من تسديد رسوم تجديد الاستمارة من صراف الراجحي، ثم يتم إختيار مدفوعات ثم خدمات المركبات ثم يتم إختيار تجديد مركبة، ثم يتم إدخال السجل المدني لمالك المركبة، ثم الضغط على تأكيد، ثم يتم إدخال الرقم التسلسلي المطبوع على استمارة المركبة، ثم يتم الضغط على تأكيد مرة أُخرى.

بعد إدخال السجل المدني لمالك المركبة و الرقم التسلسلي المطبوع على استمارة المركبة، ولإتمام عملية سداد الرسوم الخاصة بتجديد الاستمارة عبر صراف بنك الراجحي الآلي، يتم ظهور مبلغ تجديد الاستمارة ويتم الضغط على تأكيد حتى يتم خصم المبلغ، ولكن تختلف قيمية التجديد حسب نوع المركبة، ومن شروط التجديد أن يكون هناك تأمين ساري المفعول، فحص دوري ساري المفعول وذلك مع تسديد المخالفات.