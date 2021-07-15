نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل قصير الأجل من الأهلي ومعرفه اهم مميزاته و شروطه وكيفيه الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل قصير الأجل من الأهلي من اهم التمويلات التي يقدمها البنك والذي اعلن عنه عبر صفحته الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. كما اعلن البنك حديثا أيضا بالمملكة عن عده قروض حديثه وعروض حديثه أيضا للسيارات مثل تمويل دلاله والحصول علي منزل معا ومعرفه الشروط وخطوات التقديم و عروض تويوتا لجميع مواطنين المملكة وأقساط ميسره من التمويل التأجيري. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم المميزات و الشروط اللازمة للحصول علي التمويل معرفه كيفيه الحصول عليه بالتفصيل.

تمويل قصير الأجل من الأهلي

اعلن البنك عن التمويل والذي يمنحك تمويل قصير الأجل والذي يغطي جميع احتياجاتكم وذلك بمده تمويل تصل إلي 12 شهر. كما اعلن البنك أن التمويل يمكن الحصول عليه بدون رسوم إدارية ومتاح لكلا من عملاء تحويل الرواتب والعملاء بدون تحويل الرواتب. كما أن التمويل يمكن أن تقضي به احتياجاتك مثل شراء سياره أو مسكن لائق بك ولعائلتك أو لسد ديون أو لأي غرض من أغراض الحياه التي تقابل المواطن في حياته اليومية.

مميزات التمويل الشخصي

بالإضافة إلي ذلك أن البنك اعلن عن المميزات الخاصة بالتمويل والتي تعتبر من اهم المميزات بالنسبة للتمويلات الأخري. وهذه المميزات تكتمن في النقاط الأتية:

التمويل متوافق عليه من الهيئة الشرعية ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول علي الموافقة الفورية والسريعة من البنك.

الأقساط الشهرية سهله وميسره وبفترات تبدأ من 3 شهور وحتي 12 شهر.

التمويل يتيح للعميل من أمكانية السداد المبكر.

أمكانية تأجيل شهر رمضان.

التامين في حاله الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله وحسب بوليسه التامين الخاصة بالعميل.

شروط ومتطلبات التمويل الشخصي

كما أن البنك اعلن عن عده شروط يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي التمويل بسهوله. وهذه الشروط نوضحها في النقاط الأتية:

التمويل متاح للسعوديين فقط.

بالنسبة للقطاعات ويشمل القطاع الحكومي و الشركات الكبري و القطاع الخاص المعتمدة وغير معتمده.

الحد الأدنى للمرتبات 3000 ريال للسعوديين.

حد ادني مده العمل شهر في القطاع الحكومي و 3 اشهر في الشركات الكبري و سنه في القطاع الخاص.

التمويل يصل يبدأ بحد ادني 5000 ريال وحد اقصي 1500000 ريال.

كيفيه الحصول علي التمويل

بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل بسهوله عن طريق زياره أي فرع تابع للبنك. أو الاتصال علي رقم 8002441005 لتقديم الطلب والاستفسار عن التمويل أيضا. كما تم الإعلان عن التقديم الإلكتروني وذلك عن طريق الخطوات الأتية: