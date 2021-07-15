نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع منصة مدرستي: التقويم الدراسي الجديد 2021-2022 عبر موقع وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي 1443هـ من خلال موقع منصة مدرستي وهي منصة تعليمية وضعتها وزارة التربية بالمملكة العربية السعودية تسهيلاً على الطلبة وأولياء الأمور لمتابعة كل ما يخص العملية التعليمية بسهولة عبر الإنترنت، مدرستي هي نظام تعليم إلكتروني، وتضم المنصة العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعلم عن بعد، كما أنها تساعد في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج المقررة على الطلبة لتواكب التطور التكنولوجي في الحاضر والمستقبل.

موقع منصة مدرستي

من خلال موقع مدرستي تقدم دروساً عبر الإنترنت عبر برنامج مايكروسوفت، من خلال هذه الدروس التعليمية يستفاد الطالب حيث يتفاعل مع المعلم ويجيب على الأسئلة التي يطرحها المعلم خلال الدرس، كما أن المعلم يسند إلى الطلبة الأنشطة الإلكترونية والواجبات ويحفز الطلبة على أدائها.

وتوفر المنصة العديد من المصادر التعليمية المتنوعة التي تراعي بها الفروق الفردية بين الطلبة، فتقدم الدروس والمناهج من خلال قصص وكتب تربوية، فيديوهات مرئية وكرتونية ، ألعاب تعليمية، واقع معزز وكائنات ثلاثية الأبعاد.

مسابقة مدرستي تبرمج

من باب التفاعل بين المعلم والطالب، وتنمية الثقافة الإلكترونية والبرمجيات الحاسوبية لتطوير مهارات الطلبة وحس الإبداع والابتكار والبرمجة لديهم، تقدم منصة مدرستي مسابقة مدرستي تبرمج،وذلك لحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 والتي تستهدف التطور في عالم التكنولوجيا والبرمجيات.

وتحقيقًا لتطلّعات القيادة الرشيدة فقد أطلقت وزارة التعليم بالتعاون مع شركة ما يكروسوفت المسابقة الرقمية مدرستي تُبرمج، لتهيئ الطلبة للمنافسة المحليّة والدوليّة، والدخول في المنظومة العالميّة المعرفيّة، وحرصًا على إيجاد بيئة إبداعيّة تنافسيّة بين الطلبة بالمملكة وبينهم وبين الطلبة في العالم في عالم التقنية والبرمجة.

رابط ماين كرافت التعليمية

جاءت مسابقة مدرستي تبرمج من خلال لعبة جميلة يحبها جميع الطلبة وهي لعبة ماين كرافت، واليكم رابط تحميل اللعبة والدخول عليها لتطبيق المسابقة.

نقدم لكم طريقة تحميل ماين كرافت التعليمية بالخطوات من خلال فيديو توضيحي يشرح كيفية التحميل وكيفية التسجيل في المسابقة التي يبحث عنها العديد من الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية للاشتراك في المسابقة لتعزيز التنافس بين الطلبة والتحفيز على التطور التكنولوجي، حيث أنها مسابقة تنمي المهارات في استخدام البرمجة.

ويقدم الموقع إجابات عن جميع الأسئلة الخاصة بالمسابقة مثل ما هي مراحل المسابقة، وكيف أبدا المشاركة في المسابقة، وكيف أشارك وكيف أساهم، وجميع الإجابات متاحة من خلال منصة مدرستي، كما يتيح الموقع أيضاً دليل إرشادي للمعلم ودليل إرشادي للطالب وساعة برمجة رواية قريتين، ودليل حلول البرمجة للحصول علي شهادة ساعة برمجة.

أختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية

وكانت قد انطلقت اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانية عبر منصة مدرستي يوم 5/9/1442 كما هو المقرر حسب تقويم الاختبارات والقياس بالمملكة العربية السعودية، واهتمت وزارة التربية والتعليم بالسعودية بمتابعة المعلمين والمعلمات للطلبة عبر منصة مدرستي لأداء الاختبارات بسهولة بشرح طرقة الدخول على الاختبارات وكيفية بدء الامتحان، ومتابعة الطلبة والردود عن جميع أسئلة الطلبة.

مراكز الدعم التعليمي الصيفية

عبر موقع منصة مدرستي بدأت وزارة التعليم يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021م افتتاح مراكز الدعم التعليمي الصيفية، التعليم “عن بُعد” ، وذلك في كافة إدارات ومكاتب التعليم في المناطق، وذلك لبناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلبة والطالبات، وتنمية قدراتهم ومهارتهم.



وتستمر لمدة ستة أسابيع، بدءاً من 3 ذو القعدة الجاري إلى 4 ذو الحجة المقبل، ومن 16 إلى 26 ذو الحجة، وتهدف هذه المبادرة إلى الاستثمار الإيجابي لأوقات الطلبة والطالبات في الإجازة الصيفية وهم تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، وكذلك تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة.

تحديث

أعلنت وزارة التعليم بالسعودية عن التقويم الدراسي الجديد للعام الدراسي 2021-2022م، العام الدراسي الجديد 1443هـ،