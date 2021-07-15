نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عطلة عيد الأضحى المبارك وموعد نهاية الإجازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن مدة عطلة عيد الأضحى المبارك في السعودية والتي ينتظرها موظفي القطاع الخاص والعام منذ بداية الشهر وذلك لأنها تعد من أكثر المناسبات التي لها أطول فترة إجازة تصل إلى أسبوع أو عشر أيام على الأغلب، وقد تنتشر التساؤلات حول موعد الإجازة ومعرفة موعد الرجوع إلى العمل بالنسبة للقطاع الخاص والعام وسوف نعرض لكم بالتفاصيل كافة المعلومات المتعلقة بشأن هذا الموضوع كل ما عليك فعله زيارة موقعنا ليصلك كل جديد.

مدة عطلة عيد الأضحى المبارك وموعد نهاية الإجازة

أعلن في صباح اليوم ديوان الخدمات المدنية السعودي عن موعد العودة للعمل في القطاع العام في يوم 26/7/2021 الموافق يوم 16 من ذي الحجة أما عن عودة القطاع الخاص سيكون في يوم 25/7/2021 الموافق 15 من ذي الحجة.

وقد تختلف مدة العطلة بين القطاع الخاص والعام على أن يكون موظفي القاع العام لهم الحظ الأكبر في العطلة، ليحصلوا على عشر أيام كاملة لتبدأ الإجازة من يوم 5 من ذي الحجة، أما عن موظفي القطاع الخاص يحصلون فقط على 6 أيام إجازة.

وقد تنطبق مدة إجازة القطاع العام على البنوك حيث يحصل جميع موظفي القطاعات المصرفية في المملكة العربية السعودية على 10 أيام.

وقد أعلنت الوزارة عن موعد العودة سيكون من يوم 15 يوليو وحتى يوم 26 يوليو حتى يستطيع الموظفين الترتيب بشكل مناسب حسب عدد الأيام وبعد الانتهاء من الإجازة سيعود الموظف إلى مواعيد الدوام الرسمية كما كانت من قبل.

عطلة عيد الأضحى المبارك وموعد نهاية الإجازة في القطاع الخاص

سيحصل موظفي القطاع الخاص على إجازة عيد الأضحى بداية من يوم وقفة عرفات الموافق 19 يوليو ليعود إلى العمل يوم الأحد 25 يوليو وذلك وفقًا لقانون العمل السعودي.

أما عن القطاعات المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية ستبدأ إجازتها من يوم الجمعة الموافق 16 يوليووتعود يوم 26 يوليو.

ولكن الفروع الرسمية لتلك القطاعات المتواجدة في المدينة المنورة ومكة ستظل متاحة ومفتوحة أمام زوار بيت الله الحرام والمعتمرين.

بعد أن عرضنا أمامكم مواعيد الإجازة لكلاً من القطاعين الخاص والعام يمكنك من الآن الترتيب والإعداد إذا كنت ترغب في السفر أو الانتقال لقضاء إجازة العيد.