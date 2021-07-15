نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية للحصول على دعم حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية، يبحث حساب المواطن عن تقديم أفضل الخدمات لراحة المواطنين ذوات الدخل المنخفض، فقد تم إنشاء البرنامج لحماية الأسر التي تضررت من التوسعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وإعطائهم مبلغ مالي ، يتم إيداعه كل شهر في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وقد يتأخر أو يتقدم يوم عن ميعاده إذا كان هناك عطلة رسمية، أو إجازة بمناسبة الأعياد، وقد كان تم إيقاف التسجيل في حساب المواطن من شهر مارس عام 2020، حتى يتم التأكد من أهلية المستفيدين، والبحث بينهم ليحصل كل فرد على ما يستحق، ولكنه تم وضع استثناء في الفترة الماضية.

تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية

تم الإيضاح مؤخرا بأنه يمكن التسجيل في حساب المواطن للتابع تحت رب الأسرة، وذلك تيسيرا للأفراد للحصول على الإيداع كل شهر، ولكن إذا كان الإجابة بالرفض فيمكنك أن تقوم بتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية، التسجيل في حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول على حساب المواطن واختيار الصفحة الرئيسية واختيار قائمة دراسة الأهلية، ومن خلالها يمكنك الحصول على عدد المؤهلين، حالة الأهلية، تاريخ دراسة الأهلية، تفاصيل التابعين، وحالات الأهلية السابقة، اختار تفاصيل أهلية التابعين، ومنها يمكنك تقديم طلب اعتراض ولكن للعلم بأنه إذا مر عليه ثلاثة أشهر فلا يمكنك تقديم طلب اعتراض، ولكن ستقوم بالتقديم على طلب جديد.

خطوات التحقق من نتيجة الأهلية

الدخول عبر حساب المستفيد، ومنها إلى قائمة دراسة الأهلية، ومن خلالها سوف يظهر لك النتيجة وهي مؤهل في حالة استوفى جميع الشروط وهي الجنسية سعودية، والإقامة بداخل المملكة وليس خارجها، وتطابق كافة البيانات المتقدمة مع المصادر، استعلام حساب المواطن برقم الهوية، وغير مؤهل إذا لم تتوافر أحدى هذه الشروط، ولم يكتمل التسجيل إذا تم التسجيل قبل أخر موعد من كل شهر، وإذا لم يؤهل رب الأسرة فلا يتم النظر لتابعيه، وسوف تحصل على نتائج الأهلية والسبب في الرفض، ويمكنك أن تتقدم بطلب الاعتراض خلال ثلاثة أشهر من حصولك على النتيجة، وإذا تم قبول الاعتراض فسوف تحصل على التعويض بأثر رجعي لمدة 5 أشهر، كما يمكنك إعادة تقديم الاعتراض مرة أخرى.