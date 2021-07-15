براتب 1900 ريال وبدون تحويل الراتب مع تمويل المشتريات لدى إمكان

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عمر شويل - جدة براتب 1900 ريال ودون الحاجة إلى تحويل الراتب مع تمويل المشتريات من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفر الآن شركة إمكان للتمويل عروض تمويلية جديدة ومبتكرة بآليات حديثة من أجل توفير متطلبات العملاء المختلفة حيث تقدم تمويل المشتريات بالتقسيط حيث من خلال هذا التمويل يستطيع المتقدم من تقسيط قيمة المشتريات وأيضاً هذا التمويل لا يشترط لتحويل الراتب لدى شركة إمكان.

براتب 1900 ريال أحصل على تمويل المشتريات لدى إمكان

تمويل المشتريات الجديد المقدم من قبل شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاح للعملاء السعوديين وأيضاً العملاء الغير سعوديين ويتميز هذا التمويل الجديد بعدد من المزايا التي سوف نعرضها لكم الآن وهي

تمويل المشتريات الجديد لدى شركة إمكان للتمويل لا يشترط تحويل الراتب.

يتميز تمويل المشتريات من شركة إمكان بنسبة استقطاع تصل حتى 70%.

قرض المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل يسمح بفترة سداد تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل حتى 24 شهر.

المواطن السعودي المتقدم بطلب الحصول على تمويل المشتريات يحصل على تمويل بقيمة تبدأ من 1500 ريال سعودي وتصل إلى 20000 ريال سعودي.

العملاء المقيمين ويرغبون في طلب تمويل المشتريات يحصلون على تمويل بقيمة تبدأ من 1500 ريال سعودي ويصل حتى 10000 ريال سعودي.

لا يشترط طلب الحصول على تمويل المشتريات لدى إمكان إعتماد جهة العمل.

شروط الحصول على تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل هي أحد الشركات التي تعمل على توفير عروض تمويلية مبتكرة وجديدة حيث توفر تمويل يستطيع من خلاله العميل بتقسيط جميع المشتريات وأيضاً هذا التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة ولذلك هناك مجموعة من الشروط التي لابد أيضاً أن تتوافر في العميل المتقدم وهي