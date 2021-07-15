نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض التقاعد الشخصي بأقل دخل شهري من بنك سامبا في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل قرض المتقاعدين من بنك سامبا بأقل دخل شهري، حيث تستعلم فئة كبيرة من أصحاب المعاشات عن تمويل شخصي سريع وفق شروط ميسرة علي الجميع، ويوفر بنك سامبا تمويل يصل الي 500 ألف ريال سعودي بأفضل التسهيلات، حيث يعتبر بنك سامبا من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية في تقديم أفضل التمويلات الشخصية لجميع العملاء، فدائماً ما يقدم تسهيلات كثيرة لكافة التمويلات الشخصية للأفراد، ويمنح بنك سامبا تمويل شخصي إسلامي وفق قواعد الشريعة الإسلامية بالإضافة الي سرعة تحويل مبلغ التمويل الي العميل عند طلبه من البنك، وسوف نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل قرض المتقاعدين من بنك سامبا بأقل دخل شهري من بنك سامبا السعودي.
مزايا وتفاصيل تمويل قرض المتقاعدين من بنك سامبا
بنك سامبا يمتلك عدة مزايا عن أي بنك أخر يحصل عليها العميل في حالة الحصول على قرض التقاعد الشخصي، ومن أبرز مميزات التمويل التقاعدي فيما يلي:
- يقوم العميل بسداد قيمة القرض علي فترات زمنية طويلة تصل الي 5 سنوات.
- تصل مبالغ التمويلات الخاصة بالمتقاعدين الي مبلغ 500.000 ريال بحد أقصي.
- التمويل يتم صرفه وفق القواعد والشريعة الإسلامية.
- الحصول علي موافقات فورية لصرف قيمة التمويل بعد تقديم طلب للبنك.
- يوفر البنك ميزة التمويل الإضافي أو التكميلي في حالة رغبة العميل ولكن بعد سداد قيمة 20% من التمويل السابق.
- هناك إمكانية من أجل شراء المديونية.
شروط بنك سامبا لقرض التقاعد الشخصي
وضعت إدارة القروض الشخصية في بنك سامبا في المملكة العربية السعودية بعضاً من الشروط التي يجب أن تتوافر بالأشخاص المتقاعدين الذين لديهم رغبة في الحصول على تمويل التقاعد الشخصي من بنك سامبا، ومن بين الشروط التي تم تحديدها لجميع العملاء:
- لابد من أن يكون عمر الشخص الراغب في الحصول علي تمويل التقاعد من بنك سامبا يجب ألا يقل عن 40 سنة حتي يتم الموافقة علي القرض.
- ألا يقل دخل العميل المتقاعد عن مبلغ 2.000 ريال كحد أدني.
- يُشترط عند التقديم للتمويل أن يكون العميل مشترك في برنامج التقاعد التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من خلال المؤسسة العامة للتقاعد.
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