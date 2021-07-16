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عمر شويل - جدة شروط ورابط التسجيل في منصة جود الإسكان وطريقة التسجيل؛ تُعد منصة جود الإسكان من المنصات التي تم إطلاقها مؤخراً في المملكة العربية السعودية، وذلك لمساعدة المواطنين محدودي الدخل المستحقين للمساعدة في الحصول على دعم سكني مناسب، حيث يقوم المواطن الذي يحتاج لهذا الدعم بالتسجيل في المنصة عن الرابط الرسمي الخاص بها والاستفادة من الأعمال الخيرية والمبادرات التي تقدمها للأسر المحتاجة، وذلك بالاشتراك مع وزارة الإسكان السعودية والجمعيات الأهلية.

شروط التسجيل في منصة جود 1442

لكي يستطيع المواطن الحصول على مميزات المنصة والاشتراك بها، لابد من توافر شروط جود الإسكان فيه حيث أنها منصة تهدف إلى توفير سكن أمن وصحي ومناسب للمواطنين الأشد احتياجاً كما أنها تقدم أعمال خيرية كثيرة ومن هذه الشروط :

يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 5 أشخاص. أن يقوم المتقدم بتقديم مايثبت أنه لا يمتلك أي سكن دائم. كما يجب أن يكون المتقدم لديه حساب خاص في منصة سكني بالفعل. لابد أن يقوم رب الأسرة بتقديم جميع البيانات الخاصة بالأسرة، وكذلك تقديم كل البيانات التي تخص الدخل الشهري. أن يكون المتقدم يستفاد من الضمان الاجتماعي فعلياً.

رابط وطريقة التسجيل في منصة جود الإسكان

يمكن أن يقوم المواطنين في المملكة العربية السعودية الذين تنطبق عليهم شروط منصة جود التسجيل بها عن طريق الرابط الرسمي لمنصة جود التي وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الإلكتروني لمنصة جود الإسكان. الضغط على زر تسجيل جديد. تسجيل كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وغيرها والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. ثم كتابة رمز التحقق المرئي. كتابة كلمة مرور وتأكيدها مرة أخرى ثم النقر على تسجيل.

ما هي أهداف منصة جود الإسكان

تسعى منصة جود لتحقيق بعض الأهداف هي:

تحقيق الاستقرار الأسري.

العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 بالقيام على توفير حياة أمنة صحية ومسكن مناسب.

تقديم جميع المساعدات السكنية للأسر الأشد احتياجاً.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال شروط التسجيل فى منصة جود الإسكان ورابط طريقة التسجيل فيها، وما هي أهداف منصة جود الإسكان.