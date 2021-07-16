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عمر شويل - جدة بوابة القبول الموحد وتثبيت الرغبة المقبول عليها الطالب للعام الدراسي الجديد 1443، بعد ظهور نتائج الفرز الأولي للطالبات والطلاب، وذلك في بوابة القبول الإلكتروني الموحد، تأتي بعدها الخطوة الهامة وهي عملية تثبيت الرغبة المقبول عليها الطالب، وفي حال لم تقوم بعملية التثبيت يُعتبر طلبك ملغي، لذا فإن خطوة تثبيت الرغبة المقبول عليها الطالب للعام الدراسي من أهم الخطوات الضرورية للقبول، بوابة القبول الموحد وتثبيت الرغبة المقبول عليها الطالب للعام الدراسي الجديد 1443.

بوابة القبول الموحد وتثبيت الرغبة 1443

يتم البحث في متصفح قوقل ثم البحث عن بوابة القبول الموحد، ثم يتم الضغط على الدخول إلى تقديم سابق، ثم يتم إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور التي سبق تعيينها أثناء عملية التسجيل، ثم يتم النقر على دخول لتسجيل الدخول في بوابة القبول الموحد، ويتم فتح صفحة جديدة عليك إتخاذ القرار بها سواء موافق أو غير موافق، وذلك قبل الوقت الموضح في الصفحة التالية، حيث أنه في حال عدم الاختيار سوف يتم استبعادك من القبول بالجامعات في الرياض.

حيث تظهر بعدها نافذة أنه قد تم ترشيحك للقبول في مع ذكر الرغبة التي تم الترشيح عليها، ثم يتم اختيار أحد الخيارين أوافق على القبول أو لا أوافق على القبول، وفي حال إختارت موافق فإنه قد تم تأكيد إعتمادك لهذا التخصص، أما عدم الموافقة على القبول في بوابة القبول الموحد بالجامعات، فإنه يترتب عليه استبعادك نهائياً من القبول، بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض في هذا العام، لذا يجب عليك تثبيت الرغبة المقبول عليها الطالب للعام الدراسي الجديد 1443 ،حيث أن هذا الإجراء يخص منطقة الرياض للقبول بالجامعات.

تثبيت الرغبة المقبول عليها الطالب للعام الدراسي

بعد الموافقة يتم ظهور عدة تعليمات هامة يجب قرائتها كامله، يتم الضغط على الإقرار بقراءة التعليمات، ثم يتم إرسال رسالة لك بأنه قد تم قبولك في الرغبة، لدى بوابة القبول الموحد، يجب متابعة تلك الإجراءات فور ظهور نتائج القبول في بوابة القبول الموحد للجامعات، بوابة القبول الموحد وتثبيت الرغبة المقبول عليها الطالب للعام الدراسي الجديد 1443.