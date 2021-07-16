نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الأضاحي في الراجحي وطريقة شراء الأضاحي من الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الأضاحي في الراجحي من أهم ما يتم البحث عنه من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك نظرًا لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، ويمكن سداد سعر الهدي في بنك الراجحي 2021 عبر أكثر من طريقة قام بتوفيرها البنك لعملائه، ويوفر بنك الراجحي أضاحي العيد للمواطنين والمقيمين وكذلك لزوار بيت الله الحرام، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أسعار الأضاحي في الراجحي.

أسعار الأضاحي في الراجحي

قام البنك بإعلان أسعار الأضاحي في الراجحي تسهيلًا على الأفراد من داخل المملكة ويقوم كذلك البنك بذبح الأضاحي عن الأفراد ومن ثم يقوم بتوزيعها على الفقراء من داخل المملكة وخارجها على أن يكون سعر الأضحية في السعودية 2021 كما يلي:

يتم الحصول على أضحية البربري بسعر 855 ريال سعودي.

كما تم توفير أضحية الروماني بسعر 1080 ريال سعودي.

يمكن الحصول أيضًا على أضاحي السواكي بسعر 1150 ريال سعودي.

أما عن أضاحي النعيمي فتكو بسعر 14900 ريال سعودي والتي تأتي بفارق سعر كبير عن باقي أسعار الأضاحي داخل المملكة.

كما وفر البنك بعض الذبائح بسعر 799 ريال سعودي.

طريقة شراء الأضحية من الراجحي

وفر البنك إمكانية شراء الأضاحي عبر الموقع الرسمي للبنك تسهيلًا على الأفراد ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك أو المجازر لشراء الأضاحي وللشراء عن طريق الراجحي إلكترونيًا يتم المرور بالخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

التوجه إلى أيقونة خدمة شراء نسك.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم تحديد نوع الطلب المراد الحصول عليه.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستخدم تحديد عدد الأضاحي المراد الحصول عليها ليظهر أمام المستخدم قيمة الأضاحي المطلوب سداده.

يقوم بعد ذلك المستخدم بالضغط على كلمة الدفع ليتم كتابة بعض المعلومات الخاصة بالمستخدم كالاسم ورقم الجوال وكذلك البريد الإلكتروني الخاص به.

يطلب بعد ذلك الموقع تحديد وسيلة الدفع المراد السداد من خلالها سواء أكانت ماستر كارد أو فيزا كارد.

بعد ذلك يتم إتباع تعليمات الموقع لحين الانتهاء من حجز الأضحية بصورة صحيحة.

كما أتاح البنك إمكانية شراء الأضاحي عبر مباشر الراجحي للأفراد.