نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموحد للطالبات والطلاب في الكلية التقنية وجامعات الرياض الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموحد للطالبات في الكلية التقنية والجامعات الحكومية بالرياض، ينتظرها الطالبات في مدينة الرياض بشغف، خاصةً وأنه تم الإعلان بشكل رسمي عن نتَائج القبول الموحد للطلاب في صباح اليوم، وذلك وفق الجدول المعلن من قبل اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني سواء للطلاب أو الطالبات، خاصةً بعد أن انتهت الطالبات من تقديم طلب الالتحاق عبر بوابة القبول الإلكتروني للطالبات؛ من أجل الالتحاق بأحد الجامعات الحكومية أو الكلية التقنية في مدينة الرياض.

إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات

بعد انتهاء الطالبات من التقديم في جامعات الرياض عبر بوابة القبول الإلكتروني للطالبات، تنتظر الطالبات موعد الإعلان عن نتائج القبول الموحد للطالبات في الجامعات بالرياض، والجدير بالذكر أن التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني قد انتهى في أول ذو الحجة 1442 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، لذلك أعلنت اللجنة الإشرافية عن مواعيد الفرز الأول والنهائي للطالبات، والتي جاءت كالتالي:

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الفرز النهائي وتأكيد قبول الطالبات في بوابة القبول الإلكتروني للطالبات يوم السبت الموافق 7/ 12/ 1442 هـ.

أما عن موعد القبول للفرز الأول سيكون في يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ذي الحجة 1442.

سيتم الإعلان عن الموعد النهائي للفرز الأخير يوم الجمعة الموافق 13 ذو الحجة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

تأكيد القبول في بوابة القبول الموحد

أكدت اللجنة الإشرافية على أهمية سرعة تسجيل دخول بوابة القبول الإلكتروني للطالبات، وتأكيد القبول في البوابة، وذلك قبل انتهاء المواعيد المحددة؛ لأنه في حالة التسجيل في البوابة بعد انتهاء المدة المحددة سيتم استبعاد الطالبة، وهذا الكلام ينطبق على الطلاب أيضًا.

نتائج القبول الموحد للطلاب

تم الإعلان عن نتائج الفرز الأول للطلاب اليوم الخميس الخامس من شهر ذي الحجة.

سيتم الإعلان عن نتائج الفرز الأخير للطلاب يوم الأحد القادم الموافق 8/ 12/ 1442.

آخر موعد لتأكيد قبول الطلاب عبر بوابة القبول الموحد سيكون يوم السبت الموافق 14/ 12/ 1442 هـ.

يشمل الفرز النهائي جميع الطلاب الذين تم ترشيحهم للقبول في الكلية التقنية والجامعات الحكومية بالرياض.

يتم القبول وفق معايير المفاضلة المعتمدة بين الطلاب.

في النهاية نكون قدمنا موعد إعلان نتائج القبول الموحد للطالبات والطلاب في الكلية التقنية عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد.