نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة والمزارعين ماديا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل في برنامج ريف للدعم المادي؛ حيث يعد برنامج ريف من أهم البرامج التي تركز على المزارعين والأسر المنتجة، وقد أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج ريف “برنامج التنمية الريفية المستدامة” من أجل تحسين القطاع الزراعي، ورفع المستوى المعيشي لهذه الفئات، فضلًا عن زيادة كفاءة هذه القطاعات مما يعود بالنفع على زيادة الإنتاج، وقد أنشأت وزارة الزراعة بوابة ريف من أجل التسجيل وتقديم البيانات للحصول على الدعم المادي، والدورات التدريبية التي تهدف إلى تطوير المزارعين.

رابط تسجيل في برنامج ريف

أطلقت وزارة البيئة والمياه بوابة ريف من أجل تسجيل دخول منصة ريف عبر رابط تسجيل في برنامج ريف reef.gov.sa وتسجيل البيانات المطلوبة، والتقديم على الدعم المادي المخصص لفئات المزارعين في القطاعات المستهدفة، سواء تربية النحل وإنتاج البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية وغيرها.

كما تحرص وزارة البيئة على تطوير برنامج ريف بشكل مستمر، من خلال استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، فضلًا عن الميز النسبية في المناطق المختلفة، وذلك وفقًا لتوفر الموارد الطبيعية وعدد السكان والإمكانات الزراعية.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

أتاحت وزارة البيئة والمياه التسجيل في برنامج ريف لكافة القطاعات المستهدفة من برنامج التنمية المستدامة في السعودية، فمن خلال دخول منصة ريف الإلكترونية عبر الرَابط الرسمي لها، يستطيع الفرد التسجيل في برنامج ريف، كما يلي:

زيارة بوابة ريف الإلكترونية. النقر على خيار تسجيل مستخدم جديد في منصة ريف. الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات. العمل على تسجيل البيانات بدقة متناهية. القيام بتعيين كلمة المرور. العمل على تأكيد كلمة المرور. إدخال كود التحقق المرسل على رقم الجوال الذي تم تسجيله في صفحة البيانات الشخصية. النقر على زر التسجيل في برنامج ريف.

شروط برنامج ريف

لكي يتمكن المواطنين من التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي، لابد من مراعاة الشروط التالية:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، أو حاملًا بطاقة التنقل لغير السعوديين.

ألا يكون مقيدًا في أحد الجهات الحكومية أو الخاصة.

ألا يقل عمر المواطن الراغب في التسجيل في برنامج ريف عن 21 عام.

أن يمارس مهنة الزراعة بنفسه في القطاعات المحددة من قبل برنامج ريف.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 600 ريال سعودي.

أن يكون مقيم ضمن المنطقة الإدارية التي يشملها دعم ريف.

أن يكون لديه حساب بنكي نشط.

ألا تزيد برامج الدعم المالي المشترك بها عن ثلاثة برامج بحد أقصى للدخل السنوي 54 ألف ريال سعودي.

في النهاية نكون قدمنا رابط تسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة والمزارعين، فضلًا عن طريقة تسجيل دخول منصة ريف.