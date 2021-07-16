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عمر شويل - جدة يعتبر استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة السعودية من أبشر أو برقم الحدود أو برقم الهوية من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني تعتبر خدمة هامة جدا حيث نبهت الحكومة السعودية عدة مرات عن ضرورة الاستعلام بشكل مستمر عن مدة صلاحية التأمين، من أجل إمكانية الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات الحكومية، لذلك بدأ المواطنين بالبحث عن طريقة الاستعلام، والتي سوف نقوم بذكرها من خلال هذا المقال.

تأمين طبي للمقيمين وللمواطنين

قبل أن نتعرف على طريقة الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة أو برقم الهوية سنتعرف على أهمية حصولك على التأمين الصحي.

حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير تأمين طبي لرعاية الوافدين إليها من أجل العمل، حيث ترغب في توفير كافة سبل الراحة والعناية بهم، كما تهدف من ذلك تحقيق رؤية 2030 التي تهدف فيها إلى توفير حياة كريمة تليق بجميع شعبها والمقيمين فيها، لذا أتاحت لهم هذه الخدمة الصحية.

وظهرت أهمية التأمين الصحي مع ظهور جائحة الفيروس في جميع بلاد العالم وتعرض العاملين إلى الإصابة بأي أمراض مفاجئة والتي تدهور من حالتهم الصحية وتعجزهم عن العمل.

بدأت وزارة الصحة السعودية بإيجاد حل يساعد جميع المقيمين بأراضيها ويقدم الخدمات الصحية اللازمة.

لكن مع غلاء الأسعار وزيادة التكلفة على المواطنين، أصبح الاهتمام بالصحة أمر ثانوي بعد السعي في العمل وتوفير احتياجات المعيشة.

لذلك سعت المملكة العربية السعودية إلى توفير تأمين طبي يساهم في توفير الرعاية الصحية في أي وقت للمواطنين أو أصحاب الإقامة، وتقديم أفضل رعاية لهم من خلال المستشفيات الحكومية.

أهمية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة:

من الشروط الهامة التي أكدت عليها المملكة في التأمين الطبي، ضرورة إتمام عملية استعلام عن صلاحية التأمين الطبي كل فترة، لما لذلك من أهمية كبيرة تتمثل كما يلي:

رفع التكلفة والأعباء العلاجية عن المواطنين.

تجديد الإقامة يرتبط بشكل كبير بتجديد بطاقة التأمين الصحي.

يشمل التأمين الطبي عائلات المقيمين في حالة تواجدهم في المملكة.

تجديد أي وثائق لا يتم في حالة عدم تجديد بطاقة التأمين.

المعلومات التي تظهر للسعودي و للمقيم عند الاستعلام:

في حالة قيامك بالاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الإقامة أو برقم الهوية فسوف تظهر لك قائمة ببعض المعلومات عن بطاقة التأمين الخاص بك، والتي منها ما يلي:

اسم شركة التامين التابع لها.

رقم البطاقة التأمينية.

رقم بوصيلة التأمين الخاص بك.

موعد انتهاء صلاحية بطاقة التأمين.

رقم التأمين للمشترك.

نسبة التحمل.

استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة بدون أبشر

قامت المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة إلكترونية تيسر على المقيمين بها الاستعلام عن التأمين الطبي عبر الأنترنت من أي مكان موجودين فيه، دون الحاجة للذهاب لأي من الجهات المختصة بذلك.

ويمكنك الاستعلام من خلال رقم الإقامة الخاص بك فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا توجه إلى الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثم قم باختيار خدمة “الاستعلام عن حالة تأمين”.

من الصفحة التالية قم بالنقر على “الدخول على الخدمة”.

سيتم تحويلك إلى صفحة الاستعلام.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بك.

أدخل الرمز المرئي الظاهر في الصورة أمامك، واضغط على كلمة “موافق”.

سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى ستجد بها كافة التفاصيل حول بطاقة التأمين الخاص بك.

استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة السعودية عن طريق أبشر الأعمال

من الطرق الأخرى التي تمكنك من الاستعلام عن بطاقة التأمين منصة أبشر الإلكترونية برقم الإقامة أو برقم الهوية، والتي تهتم بشكل كبير بكل ما يخص من استفسارات وتساؤلات المقيمين في المملكة، وإليك طريقة الاستعلام:

أولًا توجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.

أدخل رقم الإقامة أو رقم الهوية الخاصة بك في الخانة لمخصصة لذلك.

ثم قم بكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك.

بعد الانتهاء قم بالنقر على كلمة “استعلام” أو “عرض”.

في حالة ظهور رسالة باللون الأخضر، فهذا يعني أن بطاقة التأمين الطبي الخاصة بك مازالت سارية الصلاحية.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريقة إتمام عملية استعلام عن التأمين الصحي السعودي برقم الإقامة أو برقم الهوية سواء من خلال موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني.