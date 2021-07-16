نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض من البنك الاهلي السعودي وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض من البنك الاهلي السعودي باتت من المعلومات التي يحتاج إلى معرفتها الكثير من المواطنين السعوديين فيما يخص كيفية الحصول على قرض من البنك الأهلي السعودي خصوصًا أن هذا البنك السعودي يعتبر واحدًا من أقدم وأعرق البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم للمواطنين الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية المهمة للغاية وسوف يتم توضيح طريقة أخذ قرض من البنك الأهلى السعودي بالتفصيل..

شروط الحصول على قرض من البنك الاهلي السعودي

قام البنك الأهلي السعودي بوضع بعض من الشروط حتى يستطيع المواطن الحصول على قرض من البنك الأهلي السعودي وهذه الشروط تأتي كما يلي:-

لا بد أن يكون المواطن المتقدم للحصول على القرض موظفاً في أي قطاع سواء الحكومي أو الخاص ويحب أن تكون من الشركات المعتمدة التي يمكن تحويل الراتب إلى البنك الاهلي عن طريق تحويل الراتب سريع.

يجب أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن ٣٠٠٠ ريال سعودي للسعوديين أما الغير سعوديين فلا يقل الراتب الشهري لهم عن ٤٠٠٠ ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم لعمل القرض عمره لا يقل عن ١٨ عاماً ولا يزيد عن ٦٠ عاماً عن موعد أخر قسط من أقساط القرض للسعوديين.

ولا يقل عمر المتقدم لعمل القرض عن ٢٢ عاماً ولا يزيد عن ٦٠ عاماً لأخر قسط من أقساط القرض وذلك للوافدين والمقيمين من الغير سعوديين.

يجب أن لا تقل فترة الالتحاق بالعمل للسعوديين عن شهر واحد على الأقل ولغير السعوديين عن ثلاث شهور بحد أدنى.

كيفية استخراج قروض البنك الأهلي السعودي

يعتبر البنك الأهلي السعودي من أحسن البنوك في خدمات استخراج القروض وتسديد القروض أيضًا يتم بعمل مرحلتين وهم كالآتي.

أولا مرحلة التقديم:

أولا يجب أن يقوم العميل بالذهاب إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلي السعودي لتقديم الطلب.

يقوم العميل بعد ذلك بتحديد التمويل مثل ( مبلغ التمويل ، فترة التمويل ، القسط الشهري ، هامش الربح ، سداد جزء من القرض ، استخراج قرض من البنك الأهلي ، تمويل الأهلي 22 راتب).

يجب على العميل القيام بتحديد طريقة الحصول على الأسهم أو نقلها أو بيعها.

سوف تكون الأسهم الذي قام العميل باختيارها من ضمن قائمة الأسهم التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

يقوم العميل بالتوقيع على نموذج الطلب المطبوع من النظام ولا بد أن يكون العميل يعلم بعواقب التأخر عن سداد أقساط القرض ومن الممكن أن يقوم العميل باستخراج قرض عقاري من البنك الأهلي السعودي.

وبعد ذلك يتم الحصول على الموافقة المبدئية على استخراج القرض.

ثانياً: مرحلة تنفيذ الطلب والحصول على القرض

بعد الموافقة سيتم إرسال رسالة نصية لإبلاغ العميل لكي يحضر إلى البنك.

ثم بعد ذلك يقوم الموظف بشراء الأسهم من السوق وطباعة العقد ومرفقاته.

يقوم العميل بالتوقيع على كافة المستندات وبعد ذلك يقوم الموظف بتنفيذ أمر البيع والقيام بنقل الأسهم التي تم إختيارها من قبل ومن الممكن تقديم خدمة الاستشارات التسويقي وأيضاً من الممكن معرفة حاسبة السداد المبكر للبنك الأهلي السعودي.

يبدأ معدل النسبة السنوية لفترة تمويل خمس سنوات من ٣٠%.

الرسوم الإدارية ١% من التمويل ولا تزيد عن خمسة ألاف ريال سعودي.

ومن ضمن المشاريع التي يمكن الحصول من البنك الأهلي السعودي قرض الثروة الحيوانية ومن الممكن أيضاً الحصول على كافة التسهيلات لتشغيل مشروعك والحصول على رأس المال الذي يموله.

أنواع القروض التي يقدمها البنك الأهلي السعودي

القرض الشخصي.

القرض التجاري.

القرض العقاري.

ما هي عقوبة عدم سداد قرض البنك الأهلي السعودي؟

عقوبة عدم سداد القرض تختلف باختلاف ظروف العميل وأيضاً حسب الشروط الموجودة في عقد التمويل الأتية:

يصعب على العميل أن يقوم بالحصول على قرض مرة أخرى في المستقبل.

يتم تجميد الحسابات المصرفية والقيام بحجز أرصدة العملاء وذلك طبقاً لقرارات الجهات المختصة.

يجوز التحفظ على الممتلكات في حالة إذا كان التمويل مرهونا بضمان وذلك طبقاً للقوانين واللوائح.

القيام بالمسائلة القانونية والمفاضلة من قبل الدائنين.

طرق سداد قروض البنك الأهلي السعودي

توجد طرق كثيرة لسداد قروض البنك الأهلي السعودي ومن ضمن هذه الطرق كالآتي:

طريقة الاستقطاع الشهري.

طريقة المبالغ المستحقة الدفع.

طريقة تقاسم الأرباح.

طريقة سداد جزء من القرض.

طريقة السداد السريع للقروض وذلك بدون فترة سماح وأيضاً سداد قروض ومتعثرات سمه.

أهم مميزات قرض البنك الأهلي السعودي

البنك الأهلي السعودي من أفضل بنوك التمويل في المملكة العربية السعودية من حيث استخراج قروض جديدة وتسديد القروض للعملاء ومن الممكن في بعض الأحيان القيام بإلغاء تأجيل الأقساط وتوجد فوائد كثيرة لقروض البنك الأهلي السعودي لأنه من أحسن التمويلات في المملكة العربية السعودية ومن ضمن هذه المزايا المتعلقة بقرض الإيجار الإسلامي وهي كالآتي:

يتميز هذا التمويل بأنه تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية ويصل هذا التمويل إلى ٥٠٠ ألف ريال سعودي وأيضاً يتم دفع قسط البنك الأهلي.

في هذا التمويل تحويل الراتب غير مطلوب.

من الممكن أن يحصل على هذا التمويل الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

لا يشترط أن يكون موجود ضامن (كفيل).

من الممكن الحصول على موافقة مسبقة فورية في حالة حكم شراء المديونية للبنك الأهلي السعودي من خلال الزيارة الأولى.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم شروط الحصول على قرض من البنك الاهلي السعودي ومراحل استخراج القروص من البنك وأنواع المويل مع مميزات قروض البنك الأهلي السعودي وأيضاً قمنا بتوضيح بعض الأمور الأخرى التي تخص قروض البنك الأهلي السعودي بطريقة تفصيلية.