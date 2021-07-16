نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بالتقسيط 60 شهر بدون كفيل وبدون فوائد لدى منتج آهل بنك التسليف السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بالتقسيط 60 شهر هي من أطول فترات التقسيط الميسر في المملكة العربية السعودية والذي يقدمها منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة حيث يمتاز التمويل بالعديد من المميزات التمويلية المقدمة من البنك حيث يوفر التمويل بدون دفع أي فوائد مثل القرض الحسن الذي لا يهدف إلى الربح بل مساعدة أفراد المجتمع السعودي ككل ويقدم مزايا إضافية لكل العاملين السعوديين في القطاع الحكومي حيث يعطى لهم التمويل بدون كفيل سعودي الجنسية فقط كأحد المزايا الهامة المخصصة لموظفي الحكومة السعودية كما أن التمويل يمتلك أفضل تمويل بهامش ربح منافس عن الشركات والبنوك التمويلية عبر منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

كافة الشروط المطلوبة عبر منتج آهل التابع إلى بنك التنمية

منتج آهل بالسعودية التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية يوفر أفضل تمويل بدون فوائد لجميع الفئات المستفيدة من المواطنين السعوديين بشرط توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة:

تمويل منتج آهل في السعودية يحتاج توفير موافقة من الكفيل السعودي لجميع الفئات المستفيدة ولكن بستثناء فقط موظفي القطاع الحكومي في المملكة يحصل على التمويل بميزة عدم الحاجة إلى موافقة الكفيل.

يبدأ التقديم على قرض منتج آهل من واحد وعشرون عام وحتى ستون عام بموافقة البنك.

سداد كل القروض التمويلية المستحقة على العميل المتقدم قبل طلب قرض منتج آهل في السعودية.

الدخل الشهري المطلوب يحب أن لا يقل عن 2000 ريال للحصول على قرض منتج آهل الميسر للسعوديين.

المميزات التي يقدمها قرض منتج آهل في السعودية