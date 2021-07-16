نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة القبول الموحد rbu-admit.sa للجامعات الحكومية بالرياض عبر بوابة مركز القبول الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط أستعلام نتائج القبول الموحد، في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض من أهم موضوعات البحث الآن من قبل الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة، المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في الرياض، بعد أن تم الإعلان اليوم عن النتائج ودعت لجنة القبول الطلاب الدخول على رابط بوابة القبول الموحد، والاستعلام عن نتيجة التقديم يأتي هذا الإعلان وفق الجداول الزمنية، الموضوعة من قبل اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، وفيما يلي رابط الاستعلام عن النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد

نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات

كما هو موضوع وفق الجدول الزمني فأن موعد الإعلان عن نتائج الفرز الأول، هو اليوم الخميس 2021/07/15 الموافق 1442/12/05، وهؤلاء المترشحون يمثلون المترشحون بناءً على المفاضلة، وحددت اللجنة الإشرافية موعد إعلان نتائج الفرز النهائي، وبداية تأكيد القبول النهائي للطالبات عبر رابط بوابة القبول الموحد يوم السبت القادم 2021/07/17 الموافق 1442/12/07، بينما يكون أخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب هو يوم الأحد القادم 1442/12/08، بينما الموعد النهائي لتأكيد الفرز النهائي للطالبات يوم 1442/12/13 في تمام الساعة 12 ظهراً.

بوابة القبول الموحد في الجامعات الحكومية بالرياض

شددت اللجنة الإشرافية على الطلاب المقبولين، ضرورة الدخول على البوابة وتأكيد قبولهم من خلال الدخول على حساب الطالب على بوابة القبول الموحد، حتى لا تطر اللجنة إلي أستبعاد الطالب الذي لن يقوم بالدخول والتأـكيد على قبوله.

رابط أستعلام عن نتائج القبول الموحد

كانت اللجنة الإشرافية قد حددت من قبل المواعيد لإغلاق بوابة القبول، لجميع التخصصات للطلاب يوم السبت الماضي الموافق 1442/11/30 في تمام الساعة الثانية عشراً، وإغلاق بوابة القبول للطالبات كما في الجدول كان يوم الأحد الموافق 1442/12/01 في الثانية عشر ظهراً، وقالت أن موعد إعلان نتائج القبول للمترشحين من الطلاب والطالبات عبر بوابتي القبول للكليات التي تتطلب مقابلات شخصية، هو يوم الأحد الموافق الأول من شهر ذي الحجة الجاري.

وزارة التربية السعودية

تسعى وزارة التعليم في المملكة إلي تنظيم عملية القبول في الجامعات السعودية، من خلال وضع أطار وجدول زمني للتقديم وإعلان النتائج سواء للطلاب أو الطالبات، ومواعيد محددة لتأكيد القبول من قبل الطلاب حتى يكون القبول نهائي ولا تطر اللجنة المشرفة على القبول عدم اعتماد قبول أي طالب نتيجة عدم تأكيده للقبول المبدئي.