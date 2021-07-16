طريقة التسجيل في ريف للأسر المنتجة reef.gov.sa

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في ريف يبحث عنها العديد من الأسر الريفية لكي يحصلوا على الدعم المادي من منصة ريف، وتهدف منصة ريف إلى دعم الأسر الريفية رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وبعض العاملين في نشاطات أُخرى متعلقة بالنشاط الزراعي في المملكة العربية السعودية وزيادة كفاءة إنتاجهم، وسنتعرف على كافة التفاصيل في هذا المقال.

طريقة التسجيل في ريف

لكي تحصل على الدعم من منصة ريف يجب عليك أن تقوم بالتسجيل في منصة ريف، وطريقة التسجيل في منصة ريف هي كالتالي:

قم بالذهاب إل الموقع الإلكتروني لبوابة ريف.

الضغط على زر إنشاء حساب جديد على المنصة.

قم بكتابة الاسم الخاص بك.

قم بكتابة رقم الهوية.

قم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك.

قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك.

قم بكتابة كلمة المرور التي تريد إنشاءها.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

قم بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

قم بالضغط على زر “تسجيل”.

سيتم إرسال رسالة بها رمز تحق على رقم هاتفك قم بكتابته في الخانة المخصصة له.

وبهذا قد تم تسجيل الحساب الخاص بك في منصة ريف.

شروط التسجيل في دعم ريف

لكي تقوم بالتسجيل في برنامج دعم ريف يجب أن يتوافر بعض الشروط، ونعرض لكم شروط التسجيل في دعم ريف في النقاط التالية:

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون يعمل في مهنة الزراعة في المملكة العربية السعودية.

أن يكون لا يعمل في وظيفة في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص في المملكة.يجب

أن يكون عمره 21 عاما أو أكثر.

أن يكون يمتلك حساب بنكي نشط ومسجل لدى منصة ريف.

يجب أن تمتلك الأسرة المتقدمة وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

رابط التسجيل في برنامج ريف

منصة ريف هي إحدى المنصات المميزة التي أطلقتها المملكة لكي تقوم بدعم الأسر الريفية، ويهدف برنامج ريف إلى رفع مستوى معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين في المملكة العربية السعودية، وهذا البرنامج هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويمكنك تسجيل الدخول إلى البرنامج والاستفادة من المزايا التي يقدمها إذا توافرت فيك الشروط المطلوبة.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة طريقة التسجيل في ريف وعرفنا أيضا شروط التسجيل في دعم ريف وذكرنا رابط التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة