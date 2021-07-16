نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ترقيات الوظائف الإدارية بوزارة التعليم عبر نظام فارس الخدمة الذاتية ترقية 4737 موظف إداري في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج ترقيات الوظائف الإدارية بوزارة التعليم، من أهم كلمات البحث من قبل كل الموظفين والموظفات شاغلي الوظائف الإدارية بوزارة التعليم، بعد أن أعلنت منذ قليل وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن ترقية عدد 4737 موظف وموظفة من شاغلي الوظائف الإدارية على بندي الأجور والمستخدمين، ودعت الوزارة كافة منسوبيها من العاملين الإداريين الدخول على نظام فارس، والاستعلام عن أسماء المترقيين يأتي هذا الإجراء بعد أن قامت الوزارة من قبل بأكبر حركة ترقيات في تاريخها بترقية أكثر من 12 ألف منتسب لها، كل هذه الإجراءات تأتي في أطار توفير البيئة المناسبة والمثالية للعاملين بالوزارة لتقديم أفضل أداء في العمل.

رابط نتائج ترقيات الوظائف الإدارية بوزارة التعليم

كما هو معلوم فأن موقع نظام فارس، هو الموقع الإلكتروني الذي يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات لمنسوبي وزارة التعليم السعودية، وبناءً عليه دعت الوزارة كافة الموظفين والموظفات الدخول عبر رابط نظام فارس، والاستعلام عن أسماء المترقيين من خلال حساباتهم على النظام.

الاستعلام عن نتائج ترقيات الوظائف الإدارية

الدخول على موقع نظام فارس الإلكتروني. تسجيل أسم المستخدم وكلمة المرور المطلوبين للمرور إلي الموقع. تسجيل رمز التحقق الموجود على الصفحة. ثم نعود إلي الصفحة الرئيسية مرة أخرى لتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة التي وصلت عن طريق الجوال في رسالة sms بالبيانات الجديدة. الضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على خدمات. قم بتحديد خانة الخدمات ” خانة الترقيات في الوظائف الإدارية”. قم بالضغط على أستعلام لتظهر لك الأسماء التي تم ترقيتها.

ترقيات وزارة التعليم على بندي الأجور والمستخدمين

تسعى دائماً وزارة التعليم في المملكة إلي تحسين أوضاع كافة المنسوبين إليها سواء معلمين أو عاملين إداريين، فمن وقت لأخر تقوم بحركة ترقيات لكي تسهم في رفع شأن منسوبيها وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتحقيق الرضاء النفسي لهم كي يكون دافع لهم لتقديم أفضل ما لديهم في العمل، والترقيات من أهم وأكثر الأشياء التي تعطي حاز لبذل أقصى جهد في العمل.

وزارة التعليم السعودية

تسعى وزارة التعليم إلي تنفيذ رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 للنهوض بالتعليم، وأول عناصر النهوض بالعملية التعليمية هو الإنسان العامل في الوزارة، والذي هو الأثاث في التطور والارتقاء بالمنظومة التعليمية.