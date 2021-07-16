نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين هو جزأ لا يتجزأ من الدستور السعودي المنظم لحياة العاملة الوافدة للملكة للتعريف بحقوق العمالة الوافدة وواجباتهم وتنظيم علاقاتهم بكفاة القطاعات والهيئات بالمملكة، ويهدف قانون العمالة الوافدة لوضع النور علي علاقة العامل وصاحب العمل وحفظ حقوق الطرفين من أجل بيئة عمل مستقره بالمملكة ، حيث أن المملكة العربية السعودية من أكبر البيئات الجاذبة للعمالة الخارجية من مختلف دول العالم ، وفي هذا الإطار وحرصاً من الدولة علي ضبط معايير التعامل بين الوافدين والدولة و أصحاب العمل فقد أصدرت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عدد من التعديلات علي قانون العمل السعودي بما يخص العمالة الوافدة وهو ما سنتعرف عليه في مقالنا ،،

محتوي تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين 1442

أقرت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عدداً من التعديلات والمدخلات الجديدة علي نصوص قانون العمل السعودي فيما يخص شؤون الوافدين وأصحاب العمل للعام 1442 هــ وضبط أوضاعهم من حيث تفعيل الهوية والنظام واشتراطات تعديل المهنة وهو ما سنسرده تالياً :

اشترطت القوانين توافر مبدأ الكفاءة لدي العمالة الوافدة لشغل الوظائف داخل المملكة تحقيقا لمبدأ العدالة في توزيع الفرص بين أبناء المملكة والوافدين في حال كانت الشواغر مناسبة لأبناء الوطن وفيما ينطبق علي جميع الفئات من موظفين وعمال ووظائف إدارية وخلافه.

اشترطت القوانين تواجد صورة قانونية مناسبة لميثاق قانون العمل السعودي عندي استقدام العامل إلي المملكة.

أتي نص القانون عن أن ساعات العمل اليومي لا تقل عن ثماني ساعات عمل غير متصلة علي أن يمنح ساعة راحة ولا يشغل العامل اكثر من ستة ساعات متصلة ويكون إجمالي عدد الساعات الأسبوعية لا يقل عن ثماني وأربعون ساعة.

نص القانون علي أن عدد ساعات العمل اليومي لشهر رمضان المبارك لا يقل عن ستة ساعات عمل يومي بواقع إجمالي ستة وثلاثون ساعة عمل للأسبوع الواحد.

نص القانون علي أن ساعات العمل في أيام العطلات الرسمية التي تقرها الدولة وأيام الجمعة أو العطلة المقرة من قبل جهة العمل أسبوعيا تحتسب بقيمة ضعف الراتب اليومي أو تستبدل بيوم راحة آخر وذلك بموافقة العامل ويحق لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية علي أن يقوم بتعويضه عنه بأي الطريقتين وذلك حسب نص اللائحة الداخلية لكل شركة او مؤسسة.

يحق للعامل الحصول علي أجازة رسمية تقدر ب 21 يوماً سنوياً تمتد إلي أكثر من ذلك حسب اللائحة الداخلية للهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها علي أن تزيد مدة الإجازة الرسمية إلي 30 يوماً في حال عمل لدي صاحب العمل لمدة خمس سنوات متصلة ، وذلك بخلاف الإجازات المرضية وأيام العطلات والراحات الأسبوعية ويتم منح الإجازة للعامل حسب اللائحة الداخلية ونصوص العقد المبرم.

نص القانون علي حق العامل في إجازة عارضة ليوم واحد في حال ولادة مولود له وثلاثة أيام للزواج ، وثلاث أيام في حالة وفاة أحد أقارب الدرجة الأولي له .

اشتراطات تنظيمية للعمالة الوافدة

وقد أورد القانون بعض الاشتراطات التنظيمية فيما يخص أوضاع الوافدين ونظام الإجازات ونظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة وهو ما سنسرده تالياً :

العامل لدي مؤسسة أو شركة يقع تحت مظلة رعاية صاحب العمل فيما يخص شؤونه بالمملكة.

لا يحق لصاحب العمل مخالفة قانون نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة فيما يخص العاملين لديه.

ليس من حق صاحب العمل احتجاز أي مستحقات للعامل دون سند قانوني أو قضائي بذلك.

يحظر علي صاحب العمل التعدي علي العامل بأي صورة كانت أو أن يجبره علي مخالفة ساعات العمل المنصوص عليها بعاليه.

أن يخطر العامل من قبل صاحب العمل بموعد أجازته السنوية قبل ميعادها بثلاثين يوماً.

يحق للعامل الحصول علي مكافأة نهاية خدمة تقدر بنص شهر من الراتب الأخير له عن كل عام خدمة إن كان قد أمضي مدة من سنتين إلي خمسة سنوات لدي صاحب العمل ، وتزيد إلي شهر عن كل سنة إن أمضي مدة خمس سنوات لدي صاحب العمل.

وقوانين العمل كثيرة ومتفرعة وتحتاج لتعديلات مستدامه لضبط اللوائح والعلاقات مثل إجازة شهر رمضان بالمملكة بين أصحاب العمل والعمال.

نقاط تحديث قوانين الوافدين

قامت وزارة العمل بإدخال بعض التعديلات علي قوانين عمل الوافدين وإقاماتهم وشروط الاستقدام ورخص العمل كالآتي :

يشترط توفر مبدأ الكفاءة لدي العمالة الوافدة.

توفر مبدأ العدالة في توزيع الفرص بين المواطنين والوافدين.

شرط قانونية ميثاق قانون العمل السعودي في حال استقدام العمالة.

لا تقل ساعات العمل اليومي عن ثماني ساعات غير متصلة يتخللها ساعة راحة بعد ستة ساعات 6 متصلة.

يكون إجمالي عدد الساعات الأسبوعية 48 ساعة علي الأقل.

عدد ساعات العمل اليومي في شهر رمضان المبارك ستة ساعات يومياً بإجمالي 36 ساعة عمل إسبوعياً.

يحتسب ساعات العمل في أيام العطلات الرسمية والراحات بضعف قيمة الساعة العادية.

يمكن استبدال أيام العمل في العطلات بأيام أجازات.

لوائح مستحدثة وقوانين تخص الوافدين والمقيمين

طرأت مؤخراً بعض المستحدثات علي القوانين الخاصة بالوافدين والمقيمين بالمملكة ومن ضمن هذه الخدمات والاستحداثات ما يلي :

ويأتي سعي المملكة الدائم لتحديث هذه الخدمات والنظم لتصحيح أوضاع الأجانب بجوار حملة تصحيح الأوضاع الذي يتيح تمليك وشراكة الأجانب بالمملكة من خلال لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد.