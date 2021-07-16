نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استقدام الزوجة عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الكثير من الوافدين للمملكة العربية السعودية إلي استقدام عوائلهم للعيش والاستقرار بالمملكة بجوار محل عملهم وذلك للتغلب علي عقبة البعد عن الأهل والاحتياج لإجازات وعقبات الحياة وعدم الاستقرار النفسي الذي يعاني منه معظم المغتربين ،وللتعرف علي شروط استقدام الزوجة عبر أبشر عليك بإتباع بعض الخطوات وتحقيق بعض الشروط وإعداد بعض الوثائق التي سنقوم بعرضها من خلال مقالنا التالي بالفقرات التالية ، وفي ظل التطور الذي تسعي له حكومة المملكة في مجال تقديم الخدمات عبر تطبيقات تفاعلية فقد أطلقت إدارة الجوازات بوزارة الداخلية السعودية خدمة الاستقدام عبر منصة أبشر الرقمية علي الإنترنت كما هو الحال في تفعيل هوية مقيم بالمملكة .

شروط استقدام الزوجة عبر أبشر بالمملكة العربية السعودية

وضعت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية بعض الاشتراطات الخاصة باستقدام الزوجة عبر أبشر وذلك لتتيح للوافدين إمكانية الحصول علي الخدمة عبر تطبيق تفاعلي علي الإنترنت دون الحاجة لزيارة مقر لوزارة الداخلية السعودية والشروط الواجب توافرها نسردها لكم تفصيلاً كالآتي :

يسمح باستقدام زوجة واحد إذا كان مقدم الطلب يعول أكثر من زوجة علي عصمته.

لابد من توافر جواز سفر ساري لدي الزوجة من بلدها الأم.

لابد من توافر مبلغ كاف لسداد رسوم الاستقدام بحساب مقدم الطلب المربوط بسداد الخدمة.

لابد أن تكون مهنة مقدم الطلب ضمن لائحة المهن التي يحق لها الاستقدام بالمملكة.

أن يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب علي منصة أبشر الرقمية.

أن يكون قد مر مدة لا تقل عن ثلاث شهور علي إقامة مقدم الطلب بالمملكة قبل تقديم طلب الاستقدام.

أن يقوم مقدم الطلب بتوثيق كل الأوراق المطلوبة من القنصليات والجهات الرسمية.

وعلي مقدم الطلب أن يكون لديه هوية سارية المفعول ولها حق الاستقدام ، كما يستطيع البعض تعديل المهنة في الإقامة ببعض الاشتراطات ، وذلك لبعض الوافدين علي مهنة غير مهنتهم الأصلية.

مستندات الاستقدام للزوجة

للحصول علي موافقة لطلب شروط استقدام الزوجة عبر أبشر عليك بتوفير بعض الأوراق الثبوتية الموثقة من الجهات الرسمية بالمملكة ومن بلد القدوم وذلك بما يتماشى و تحديثات قانون العمل السعودي للوافدين بالمملكة ، والمستندات المطلوبة هي كالآتي :

أصل وصورة من جواز سفر الزوجة يكون ساري المدة ويقدم لدي السلطات المختصة ببلد القدوم.

أصل وصورة من جواز سفر الزوج يكون ساري المدة ويقدم لدي السلطات المختصة بالمملكة.

صورة شخصية للزوجة بمقياس 4*6 ذات خلفية بيضاء.

أصل وصورة من وثيقة زواج الطرفين موثقة من الخارجية ببلد الزوجة.

شهادة مؤهل دراسي للزوج موثقة من الخارجية أو السفارة السعودية مثبته لمهنته بجواز السفر.

نموذج استقدام مكتمل البيانات وموثق من الغرفة التجارية بالمملكة.

توثيق شهادات ميلاد الأبناء المستقدمين من وزارة الخارجية ووضعها ضمن الأوراق المقدمة.

خطاب موجه من شؤن العاملين لدي كفيل مقدم الطلب تفيد براتبه وموثقة.

الحالات الممنوعة من الاستقدام

يضع القانون السعودي شروط تمنع بعض الحالات من المقيمين من الاستقدام ونستعرض مع حضراتكم بعض هذه الاشتراطات :

لا يحق لمقدم الطلب تقديم طلب استقدام لاحد أبناؤه البالغين سن الثامنة عشر أو أكبر من ذلك.

لا يحق للمقيم تقديم طلب استقدام لأكثر من زوجة واحدة.

لا يحق لأصحاب المهن الغير مسموح لها بالاستقدام تقديم طلبات الاستقدام.

لا يحق للمقيم تقديم طلب استقدام إن كانت فترة صلاحية إقامته دون التسعون يوماً عند تقديم الطلب.

ويمكنكم التعرف علي طريقة تقديم طلب الاستقدام عبر منصة إنجاز الرقمية من خلال موقعنا ثقفني.