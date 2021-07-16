نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرح الفرق بين التمويل الشخصي وتمويل المشتريات بدون هامش ربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر خيار تمويل المشتريات للعملاء سهولة الدفع للمشتريات من 3 أشهر إلى سنتين للسداد دون القلق بشأن نسبة الربح لأنه يكون تمويل مشتريات بدون هامش ربح. نظرًا لظهور البنية التحتية الرقمية ، ونمو صناعة التجارة الإلكترونية ، وزيادة المتسوقين عبر الإنترنت ، وزيادة المدفوعات الرقمية ، والراحة والقدرة على تحمل التكاليف التي يوفرها الائتمان قصير الأجل ، بدأت السعودية بالفعل منذ وقت كبير في تسهيل الإجراءات المتعلقة بتمويل المشتريات من السوبرماركت ومتاجر الأجهزة المنتشرة حول المملكة. سنوضح في هذا التقرير الفرق بين أخذ تمويل شخصي سريع بدون كفيل يصل الى 300,000 الف ريال كما في هذا العرض وبين تمويل أو تقسيط المشتريات المعتمد لدى العديد من البنوك في المملكة. وفقًا لتقرير المدفوعات العالمية الصادر ، تبرز ما يسمى بـ “اشتري اليوم وادفع غدًا” كطريقة دفع عبر الإنترنت للتجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في العالم ، ومن المتوقع أن تستحوذ على تسعة بالمائة من إجمالي حصة سوق التجارة الإلكترونية بحلول عام 2024. إليك كيف يختلف تمويل المشتريات عن القرض الشخصي: مبلغ القرض: إن القروض الشخصية هي خيار التمويل المفضل للأفراد الذين يواجهون أزمة مالية طارئة. هذا هو أفضل رهان إذا كان العملاء يريدون اقتراض أكثر من 50 ألف ريال.

يقترح فيدا أنه يمكن اختيار طريقة دفع بتمويل المشتريات عندما يطلب العملاء مبلغًا أقل من 10 ألاف ريال. يمكن إنشاء الحساب بسرعة ويمكن الوصول إلى الأموال في غضون دقائق. المستندات: قد يتطلب القرض الشخصي بعض الوثائق بينما لا يتطلب الدفع لاحقًا بدون هامش ربح أي وثائق. قد سمح هذا للمستهلكين بشراء وتأخير الدفع لمدة تصل الى 24 شهرًا. يقوم البنك المقدم لخدمة تقسيط المشتريات بإجراء فحص بسيط للسجل الائتماني. البساطة التي يمكن من خلالها تنفيذ العملية والوصول إليها تمنح المستخدم الكثير من المرونة وبالتالي زيادة قدرته الشرائية. الأهداف: عادةً ، يمكن أن يكون سبب التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي هو تحقيق أهداف مالية مختلفة مثل الزواج والتعليم وتجديد المنزل والإجازة وما إلى ذلك. من ناحية أخرى ، يكون استخدام تمويل مشترياتك مفيدًا لشراء سلع مثل الطعام ، والملابس ، وأدوات العناية الشخصية ، والهواتف الذكية ، والثلاجات ، وأجهزة الحاسوب ، وما إلى ذلك. سعر الفائدة: معدل الفائدة على التمويل الشخصي ثابت. في حين أن هذا يختلف كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالمشتريات. لا توجد فوائد أو رسوم مفروضة على مبالغ تتراوح من 1000 إلى 200 ألف ريال، وتتراوح مدة سداد تمويل المشتريات بدون هامش ربح لتصل الى عامين. فترة السداد: في حين أن القرض الشخصي يتراوح عادة من 12 إلى 84 شهرًا ، فإن التقسيط هو قرض قصير الأجل. ايهما افضل تمويل شخصي أم تقسيط المشتريات يجب أن تحدد الأهداف المالية ما إذا كان ينبغي على المرء اختيار تقسيط المشتريات أو قرض شخصي.

يجب اختيار القروض الشخصية عندما يحتاج العملاء إلى قرض بمبلغ أعلى.

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