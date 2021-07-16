نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام الحاسبة التقديرية في حساب المواطن لمعرفة قيمة الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخدام الحاسبة التقديرية، يُعد حساب المواطن من أهم البرامج الإلكترونية التي يهتم بها جميع السعوديين، الذين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك لأنه البرنامج الأول الذي تم تقديمه لإعانة المواطنين الفقراء والذين تأثروا بسبب الاقتصاد الوطني، لذلك فلهم الحق في تقديم طلب الحصول على حساب المواطن، حتى يتم الحصول على المبلغ المالي، الذي يساعدهم على المعيشة، وتقديم إعانة لهم حتى يتمكنوا من المعيشة وتقديم يد العون، فقد تم انطلاق حساب المواطن في شهر ديسمبر 2017 وحتى يومنا هذا، ولكنه قد تم غلق التسجيل في البرنامج منذ دفعة شهر مارس 2020، حتى يتسنى لهم البحث عن أهلية المسجلين، ليحصل كل فرد على استحقاقه.

دعم حساب المواطن

لتخفيف العبء عن المواطنين تم توفير برنامج حساب المواطن لهم، وذلك تسهيلا لهم وتقديم دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، والأسر ذات الدخل المتوسط، بعد تقديم البيانات صحيحة يتم تطبيقها على المصادر واتخاذ اللازم وهل يستحق المواطن هذا الدعم أم لا، ويعاني الكثير من المواطنين بسبب توقف التسجيل في حساب المواطن منذ شهر مارس في العام الماضي، طريقة تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في حساب المواطن، ولكن قد اعلن البرنامج بأنه هناك استثناء لتستطيع أن تكون من ضمن المستفيدين في البرنامج، وهذا بأن تكون تابع لرب الأسرة وهو المؤهل للبرنامج، ولكن إذا لم يكن رب الأسرة غير مؤهل للاستفادة من حساب المواطن فلا يتم النظر للتابعين.

طريقة استخدام الحاسبة التقديرية

يتم استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة الاستحقاق الشهري، وفي البداية يجب عليك التسجيل في البرنامج من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن، والدخول عبر البرنامج وملئ الأسئلة الموجودة لمعرفة استحقاقك، استعلام حساب المواطن برقم الهوية وطريقة التسجيل في البرنامج، ويتم سؤالك هل أنت مسجل في حساب المواطن والإجابة بنعم أم لا، وهل أنت رب الأسرة أو مستقل، ويتم الدخول عبر الحاسبة التقديرية لحساب المواطن الإلكترونية، وإدخال البيانات المطلوبة منك ويتم احتساب الاستحقاق.

هل يجب توافر حساب بنكي للمستفيد

عند استفسار الكثير من المواطنين عن أهمية وجود حساب بنكي للحصول على حساب المواطن، فقد أجاب البرنامج عن كل هذه الأسئلة وقد أعلن أنه يجب أن يكون للمستفيد حساب بنكي خاص به، لكي يحصل على الإيداع الشهري من كل شهر، وإذا لم يتوافر حساب بنكي فيجب أن يتم عمله، وإذا أردت أن تقوم بتغيير الحساب البنكي فيجب الدخول عبر البوابة الإلكترونية واختيار صفحة تفاصيل الطلب ومنها يجب وضع بيانات الحساب البنكي الجديدة، وتغير رقم الآيبان، ويجب على أي مستفيد أن يكون له حساب بنكي باسمه لكي يحصل على دعم حساب المواطن.