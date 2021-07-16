نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق “كهرباء” للاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق “كهرباء” للاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية، حرصت الشركة السعودية للكهرباء على تطوير خدماتها ومواصلة التواصل مع مشتركيها في أي وقت وفي أي مكان لذلك، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها المسمى “كهرباء” ، والذي يتوافق مع تطور الشركة للخدمات الإلكترونية والفنية، هذا التطبيق متاح لجميع المشتركين.

تطبيق كهرباء بالسعودية

يمكن من خلال التطبيق أداء المهام المختلفة بطريقة بسيطة ومباشرة، وهي:

الاستفسار والتحقق من الفاتورة على رقم الحساب.

استعلم عن حالة الطلب باستخدام رقم الطلب.

تحقق من مكاتب الخدمة وكيفية الوصول إليها.

إظهار المعلومات العامة.

التسجيل في خدمة الرسائل القصيرة وخدمة الفواتير الإلكترونية.

تعبئة الاستبيانات الخاصة بخدمة المشترك.

تحميل تطبيق كهرباء السعودية

قم بتنزيل تطبيق “كهرباء” واكتشف خدماته الكاملة بأحد الطرق التالية:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خدمة العملاء

قدمت الشركة السعودية للكهرباء خدمة العملاء للرد على جميع استفسارات المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، ووفرت الشركة طرقًا مختلفة للتواصل مع جميع مواطنيها للاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية الحالية أو السابقة، وذلك من خلال معلومات الاتصال التالية: