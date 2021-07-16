نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى نهاية دوام البنوك قبل عيد الأضحى 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى نهاية دوام البنوك قبل عيد الأضحى في السعودية ؟ حيث أعلن البنك المركزي السعودي (سامبا) عن إجازة عيد الأضحى للبنوك وللأسواق المالية كلها، ويهتم المواطنين بمعرفة دوام البنوك قبل وبعد العيد لإتمام معاملاتهم المالية في مواعيدها جميع الموظفين في السوق المالية السعودية في معرفة الإجازة بالتحديد.

إجازة البنوك في عيد الأضحى

حسب ما وضحه البنك المركزي السعودي في البيان الخاص بموعد إجازة عيد الأضحى للبنوك في السعودية وذلك من أجل الرد على التساؤلات التي يطرحها الكثير من السعوديين الذين يعملون داخل البنوك السعودية.

حيث أن موعد إجازة البنوك الرسمية تكون في الأعياد ولا سيما عيد الأضحى وطبقا للائحة الخاصة بالإجازات داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

إن العاملين في جميع القطاعات الخاصة والعامة ينتظرون تحديد موعد أخر دوام والذي تم الإعلان عنه رسميا حيث سيكون يوم الخميس الموافق 5 من شهر ذو الحجة لسنة 1442 هو أخر دوام قبل عيد الأضحى المبارك وهو يوافق 15 من شهر يوليو \تموز 2021.

وتستمر إجازة عيد الأضحى للبنوك في السعودية لمدة 10 أيام ومن ثم يبدأ العمل بالمصالح الحكومية والخاصة بعد ذلك.

متى نهاية دوام البنوك قبل عيد الأضحى

وتنهى إجازة البنوك في السعودية يوم الاحد الموافق 15 ذو الحجة لسنة 1442 هجرية الموافق 25 يوليو\ تموز 2021 وقد غرض البنك المركزي السعودي على تويتر بأن إجازة البنوك السعودية 2021 تنطبق على مراكز التحويل التابعة لها.

أما بالنسبة للبنوك في محيط المدينة المنورة ومكة المكرمة وجميع الأماكن التي لابد من توافر البنوك بها ستظل مفتوحة نظرا لخدمة جميع الحجاج والمواطنين.

وبعد تطبيق إجازة البنوك عيد الأضحى زادت تساؤلات الكثير من المواطنين حول أوقات عمل النظام السعودي وقد أوضح “المركزي السعودي” أن العمل ينتهي بحلول يوم الأحد الموافق 8 ذو الحجة 1442.

وأوضح في نفس البيان أن النظام سيعاود العمل في يوم الخميس 22 يوليو\ تموز 2021.

دوام البنوك بعد عيد الأضحى

وبعد العودة من إجازة عيد الأضحى والانتهاء من جميع مناسك الحج يبدأ العمل في البنوك السعودية وعلى من يخالف قرار البنك المركزي سيتعرض لعقوبات رادعة ولكن الموظفين في البنوك الخاصة خاضعين طبقا لإدارة كل بنك على حدى وما تراه في مصالحها.

وبهذا فإنه لابد لكل موظف من معرفة أوقات دوام البنوك السعودية 2021 حتى لا يتعرض لأي عقوبات كالخصم من الراتب أو التعرض للتحويل للتحقيق بسبب الانقطاع عن العمل.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم الإجابات التفصيلية لسؤال متى نهاية دوام البنوك قبل عيد الأضحى ومتى تكون العودة لدوام في البنوك وبذلك تكون الاجازة 10 أيام.