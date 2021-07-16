كيفية التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية, يبحث طالبي وطالبات الثانوية العامة عن كيفية التقديم في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية, وما هي الشروط الواجب توافرها في الطالب أو الطالبة المتقدمة للقبول بالجامعة, حيث كما هو معروف عن جامعة الملك سعود بانها جامعة تختص في تدريس العلوم الصحية, ولها عدد من الفروع في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية, حيث يوجد فرع في مدينة الرياض, وفرع اَخر في مدينة الإحساء, وفرع ثالث في مدينة جدة, وتضم جامعة الرياض أربعة عشر كلية متخصصة في العلوم الصحية.
شروط التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
أصدرت جامعة سعود للعلوم الصحية عدد من الشروط التي يجب أن تكون في الطالب أو الطالبة المتقدمة للقبول في احدي كليات جامعة الملك سعود للعلوم الصحية, حيث قبل الشروع في التقديم في جامعة الملك سعود لابد من الاطلاع علي هذه الشروط.
- لابد أن يكون الطالب المتقدم من السعوديين أي يحمل الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون الطالب المتقدم من خريجي الثانوية العامة, كما يجب أن يكون متخرج حديثاً.
- يجب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي الذي سيتم توقيعه عليه.
- يجب أن لا تقل نسبة نتيجة العلوم الطبيعية للثانوية العامة الخاصة بالطالب عن 90%.
- يجب أن يجتاز الاختبارات التي سوف يتم اختباره فيها.
- كما يجب أن ينجح في اختبار القدرات في المركز الوطني للقياس.
- عندما تقوم بإدخال البيانات لابد أن تتأكد جيداً من صحتها لأنه في حالة قبولك في الجامعة ووجد شئ في بياناتك غير صحيحة سوف يتم استبعادك علي الفور.
- عندما تقوم بالتقديم والتسجيل لابد من كتابة الاسم باللغة العربية.
خطوات التسجيل في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
- يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.
- قم باختيار التخصص الذي ترغب في الالتحاق به.
- قم بملأ استمارة طلب الالتحاق بالجامعة.
- يتم كتابة البيانات والمعلومات المطلوب ملؤها بشكل صحيح ودقيق.
- بعد كتابة البيانات يتم مراجعتها مره ثانية وذلك لتجنب الاستبعاد من الجامعة عند القبول بسبب داخل بيانات خاطئ.
- الضغط علي تسجيل.
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