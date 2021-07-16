براتب 1900 ريال احصل على التمويل التأجيري لدى إمكان للتمويل

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عمر شويل - جدة براتب 1900ريال تستطيع الآن الحصول على التمويل التأجيري للسيارات لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية فشركة إمكان للتمويل تقدم حلول تمويلية ميسرة جديدة فتوفر إمكان قرض تمويلي جديد وهو التمويل التأجيري حيث من خلاله يحصل العميل المتقدم على تمويل يصل قيمة إلى مليون ريال سعودي وأيضاً تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

براتب 1900 ريال التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية

العرض الجديد من شركة إمكان للتمويل بالسعودية هو التمويل التأجيري والذى يوفر للعميل المتقدم الحصول على سيارة الأحلام وأيضاً يتميز هذا التمويل بأنه يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ويتميز هذا التمويل بعدد أخر من المزايا وهي

يتميز التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية بأنه تمويل يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

القرض التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل يصل قيمة التمويل إلى مليون ريال سعودي.

1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم للحصول على التمويل لدى شركة إمكان

كذلك يتميز التمويل التأجيري من شركة إمكان للتمويل بنسبة استقطاع تصل حتى75 %.

يستطيع المواطن السعودي وايضا العميل المقيم طلب الحصول على التمويل التأجيري لدى إمكان.

يوفر التمويل التأجيري بوجود تأمين شامل طوال مدة التمويل.

5 سنوات هى فترة سداد قيمة التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية.

القرض التأجيري من إمكان لا يشترط تحويل الراتب من أجل الحصول على التمويل.

العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان يحصل على الموافقة الفورية والسريعة.

متطلبات الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بالسعودية

حددت شركة إمكان للتمويل بالسعودية متطلبات لابد من توافرها فى المتقدم لكى يتم الحصول على التمويل التأجيري وأيضاً يجب توافر الشروط التى تم وضعها من قبل إمكان للتمويل وسوف نعرض الآن أهم المتطلبات هو ما سوف نتعرف عليه الآن