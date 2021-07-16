نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق كهرباء الجديد بالسعودية وكيفية الاستعلام عن الفاتورة بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق كهرباء الجديد بالسعودية هو أحد أهم التطبيقات التي قامت الشركة السعودية للكهرباء بإطلاقها خلال الفترة الماضية. حيث تسعي الشركة السعودية للكهرباء دائماً لتطوير خدماتها من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين بالمملكة. وقد تم إصدار تطبيق كهرباء ليقوم بالعديد من الخدمات التي يحتاج إليها العملاء من المواطنين والمقيمين, والتي تحتاج إلي الوقت والمجهود للذهاب إلي مقرات الجهات الحكومية المختصة. وقد أصبح أمر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية وكذلك إمكانية سداد الفاتورة المستحقة إلكترونياً في وقت قصير جداً من خلال الهاتف الذكي عبر تطبيق كهرباء. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل تطبيق الكهرباء الجديد وكيفية الاستعلام عن الفاتورة إلكترونياً خلال هذا المقال.

تطبيق كهرباء الجديد بالسعودية والخدمات المتاحة

يعد تطبيق الكهرباء الجديد هو أحد وأهم الإصدارات التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء والذي يعطي العديد من الخدمات وهي كالتالي:

إمكانية تسجيل مستخدم أو مشترك جديد.

القيام بنقل الملكية إلكترونياً.

الإبلاغ عن حسابات أخري لا تخص المشترك من خلال خدمة “حساب لا يخصني”.

القيام بتقديم طلبات لحجز المواعيد.

القيام بتعريف الحساب وبدء وإنهاء الخدمة من خلال خدمة “خدمات حسابي”.

خدمات مركز الإرسال.

الخدمات الخاصة بطلبات الفواتير.

إمكانية التقسيط وعرض خطط التقسيط المتاحة.

القيام بعرض كافة الخدمات والطلبات والبلاغات الخاصة بالمشترك.

إرسال رسالة بريدية إلي البريد الإلكتروني الخاص بك بالفاتورة.

إيضاح الشريحة الكهربية الخاصة بك طبقاً لاستهلاكك.

خطوات تحميل تطبيق الكهرباء الجديد

أتاحت الشركة السعودية للكهرباء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات السعودية برنامج تطبيق الكهرباء الجديد للهواتف المحمولة الذكية الآندرويد “android” عبر متجر جوجل بلاي “google play”, والهواتف المحمولة الذكية لنظام “IOS” من خلال متجر أبل ستور”apple store”.

كما أنه يمكن القيام بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة السعودية للكهرباء وإدخال بيانات المشترك “بيانات الحساب” والضغط علي كلمة “عرض” وسيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالفاتورة الخاصة بك.

وقد أتاحت أيضاً الشركة إمكانية السداد للفاتورة اعتباراً من يوم 18 من كل شهر وهو الموعد المتقارب مع نزول الراتب الشهري الخاص بالعاملين لدي المملكة يوم 20 من كل شهر.