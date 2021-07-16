متى عيد الأضحى بالسعودية 2021؟ موعد أجازة عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة متى عيد الأضحى بالسعودية إن البحث عن ميعاد عيد الأضحى هو من الأكثر الموضوعات التي تم البحث عنها في كافة المواقع الخاصة بالإنترنت وهذا مع قرب قدوم عيد الأضحى، حيث أن كافة المسلمين على مستوى العالم ينتظرون الإعلان من المملكة السعودية بخصوص ميعاد عيد الأضحى لهذا العام، وذلك باعتبارها الدولة التي تحدده وليس لأنه مرتبط بموسم الحج ومناسكه.

متى عيد الأضحى بالسعودية؟

إن الإعلان بشكل رسمي عن ميعاد عيد الأضحى لهذا العام 1442 والتي توافق 2021، وهذا يكون بعد ثبوت الرؤيا الخاصة بـ هلال ذي الحجة، وهو شهر من الأشهر الحرم والذي يتم فيه القيام بأداء فريضة الحج، ولكن التحديد يتم حسابه عن طريق الحساب الفلكي للمملكة السعودية، ولذلك فإن عيد الأضحى سيوافق 20 من يوليو الحالي وهو العاشر من ذي الحجة.

وبهذا فإن وقفة عرفات ستكون في التاسع عشر من يوليو لهذا العام الجاري، كما أن الوقوف بعرفة يعد المنسك الأهم في الحج وشرط لابد من القيام به، وهذا وفقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم “الحج عرفة”، كما أن المملكة قد أخذت احتياطها واستعادتها لكي تستقبل كافة الزوار وهذا بالطبع طبقاً للإجراءات الاحترازية، والشروط التي يجب القيام بها لتفادي انتشار الفيروس بين الحجاج من مواطني ومقيمي المملكة، ولابد للحجاج أن يتوفر بهم الآتي:

لابد أن يكون الحاج سنه لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

يجب أن يكون حاصل على جرعتي لقاح كورونا ولابد أن يكون نوع معتمد من منظمة الصحة.

يجب إجراء فحص Pcr وهذا قبل أن تقوم بالصعود للطائرة التي تتجه للسعودية من يومين لثلاثة أيام.

لابد من القيام بحجز لمدة ثلاثة أيام قبل الاتجاه لأداء المناسك.

والقيام بفحص كورونا وهذا بعد أن يمر 3 أيام من الحجز، ويتم الخروج إذا كانت النتيجة سلبية.

ميعاد أجازة عيد الأضحى

إن اأإجازة الخاصة بعيد الأضحى تبدأ بالنسبة للموظفين منذ يوم عرفة، وهو أحد المناسبات الهامة جداً، ويوافق يوم عرفة التاسع عشر من شهر يوليو، وتستمر الأيام الأربع للعيد، أى أن الإجازة تكون من التاسع عشر من يوليو وحتى الثالث والعشرين من نفس الشهر، كما أن هذه الأيام يتعقبها الجمعة والسبت وهي إجازات رسمية بالسعودية وبذلك يكون حصيلة الأيام للأجازة 6 أيام للتمتع بالعيد وأخذ قسط كافي من الراحة، وزيارة الأهل والأصدقاء.

أهمية عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين

إن المسلمين في جميع أنحاء العالم يحتفلون بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، فهو أحد العيدين والعيد الآخر هو عيد الفطر، وتم تسميته بهذا الاسم عيد الأضحى لأنه يتم فيه التضحية بالأنعام أياً كان نوعها ابتغاء لمرضاة الله والتقرب من الله، وهذا بتوزيع اللحم على الأهل والأقارب والأصدقاء والمحتاجين، كما أن هذا العيد يخلد ذكرى نبي الله إبراهيم مع ابنه سيدنا إسماعيل عليهما السلام، وذلك عندما رأى في المنام أنه يقوم بذبح ابنه وقام ليفعل ذلك تنفيذاً لأمر الله، ولكن الله قد أنزل له كبش ليفدي به عن ابنه أو ليقوم بذبحه.

ويكون عيد الأضحى وفقاً للشريعة الإسلامية 4 أيام وهذا عكس عيد الفطر الذي يكون عبارة عن يوم واحد، وتم تحديد عدد أيام عيد الأضحى وفقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب”.

ولذلك تم الأخذ بأن العيد لايقل عن أربعة أيام ولا يمكن الصيام خلال أيام النحر أو خلال أيام التشريق، ويوم النحر يعد اسماً آخر لعيد الأضحى نسبة للتضحية في النحر، ويسمى في مصر العيد الكبير، وبالنسبة للبحرين يسمى عبد الحجاج، وتركيا وفي إيران يسمى عيد القربان.

هكذا تحدثنا عن متى عيد الأضحى بالسعودية، وأهمية هذا العيد بالنسبة لعيد الأضحى، وموعد إجازات عيد الأضحى.