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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر absher.sa رابط التسجيل في أبشر بدون بصمة 1443 بالخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط التسجيل في أبشر بدون بصمة 1443 حيث عملية التسجيل في أبشر واحدة من أهم الإجراءات التي يجب إجراؤها من قبل الأشخاص المتواجدين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ولعل أحد أكثر التساؤلات التي يتم طرحها بشأن التسجيل في أبشر هو كيفية التسجيل في أبشر بدون بصمة، حيث تقدم منصة أبشر الالكترونية الكثير من الخدمات المختلفة الاشخاص سواء المواطنين او المقيمين في السعودية التي تسهل على الأشخاص إجراء الخدمات بشكل إلكتروني دون الحاجة الى التوجه الى المكاتب المختلفة الخاصة بهذه الخدمات والتابعة لوزارة الداخلية السعودية، بوابة أبشر الإلكترونية ، وسوف نوضح الآن من خلال هذا المقال كيفية إجراء التسجيل في منصة أبشر بدون بصمة، وهو التساؤل الذي يتم طرحه من قبل الكثير من الأشخاص.
خدمة التسجيل في أبشر بدون بصمة
تتطلب عملية التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية السعودية ادخال البصمة الخاصة بالمستخدم، وفي كثير من الأحيان يرغب الكثير من الأشخاص بإجراء التسجيل بدون بصمة، حيث أنه في الكثير من الأحيان في حالة التسجيل من الهاتف يحدث عدم تطابق البصمة أو خطأ ما في ادخال البصمة الخاصة بالمستخدم، وفي هذه الحالة من المفضل أن يتم التسجيل من خلال الصراف الآلي لبنك الراجحي والذي يوفر هذه الخدمة، حيث يتم ادخال بطاقة الصراف الآلي ومن ثم إدخال كلمة المرور، بعد ذلك يتم اختيار البوابة الرسمية لوزارة الداخلية السعودية، سوف تظهر رسالة تفيد بإمكانية الاشتراك والتسجيل في الحصول على خدمات وزارة الداخلية، ومن ثم يتطلب ادخال بعض البيانات اللازمة، عقب إدخال البيانات بذلك يكون قد التسجيل ومن ثم يتم ارسال رسالة الى رقم الهاتف الخاص بك تفيد إتمام عملية التسجيل في ابشر.
رابط التسجيل في أبشر بدون بصمة 1443
طريقة التسجيل في أبشر بدون بصمة حيث يمكن إجراء التسجيل في أبشر من الهاتف بدون بصمة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- اولا يتم التوجه إلى من بوابة أبشر https://www.absher.sa/.
- اختيار ابشر الأفراد ومن ثم اختيار تسجيل جديد.
- إدخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.
- ادخال البريد الالكتروني ومن ثم تفعيله.
- اختيار اللغة.
- الاقرار بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- سوف تصل الى هاتفك رسالة تتضمن كود تأكيد يتم إدخاله في المكان المخصص له.
- الضغط على ايقونة التسجيل وبذلك يكون قد تم التسجيل في منصة أبشر.
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